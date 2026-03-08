За осем известни врачанки по повод Международния ден на жената припомня Регионалната библиотека „Христо Ботев“

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Сградата на Регионална библиотека "Христо Ботев" Враца; Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
08.03.2026 10:45
 (БТА)

За осем известни врачанки, променили културния и обществен живот не само във Враца, а и в страната, припомня Регионалната библиотека „Христо Ботев“ по повод Международния ден на жената.

На страницата си във Фейсбук библиотеката публикува материали под мотото „Вдъхновителки“ от дигиталния си архив „Карта на времето“. В архива се съхраняват издирени и документирани разкази за бита, историята, традициите, културната и родова памет от всички селища от област Враца, разпределени в четири раздела – снимки, аудио, видео и текст.

Една от представените видни врачанки е кинозвездата Мара Нонинска-Миятева, която е „първата жена, прекрачила всички условности и предразсъдъци, за да повярва и да се посвети на едно прохождащо в България изкуство – киното. Името и талантът й се свързват с първия български филм “Българан е галант”, с първите театрални постановки в началото на XX век“, пише за нея в „Карта на времето“. 

Читателите имат възможност да научат историята и на първата жена диригент в България Радосвета Бояджиева. Тя е родена във Враца, по-късно семейството ѝ заминава за София, а последните десетина години от творческата си кариера между 1973 и 1984 г.  Бояджиева отново се свързва с родния си град като става главен художествен ръководител и диригент на държавната филхармония във Враца. 

В серията „Вдъхновителки“ е включена и първата девическа учителка във Враца, създала първото девическо училище в града през 1843 година във Възнесенската църква - Цвета Кръстенякова. Според информацията първоначално еснафът не й дал помещение за училище, предупреждавайки я да се откаже от намеренията си, но упоритата врачанка решила да превърне бащиния си дом в училище. 

На читателите е представена и първата жена-служител в Българските държавни железници -  врачанката Параскева Кунович, дъщеря на опълченеца Иванчо Цветков. Тя успяла да си извоюва работата в железниците след като нейният съпруг - висш чиновник там, си наранил гръбначния стълб и останал неподвижен. Явила се на изпит и я назначили за чиновник по движението.

Читателите ще могат да научат и за Елена Йотова, която е първата българска жена фотограф. Родена в с.Търнак през 1892 г., след като изучава изкуството на фотографията в София, се връща в родния край, за да снима. Тя е и една от малкото жени писари в общината в Бяла Слатина през 1918 г., след като мъжете са мобилизирани на фронта, се посочва в информацията, публикувана в „Карта на времето“.

Представена е и Савка Тошева, създала своя копринарска фабрика във Враца през 1927 г. Тя става втората жена в България, удостоена от Н. В. Царя с дамски орден за граждански заслуги ІІ степен. Получава го във връзка със 100-годишния юбилей на българската индустрия.

Сред врачанките, намерили място в серията „Вдъхновителки“, са и сестрите Мица и Калица, ушили знамето на Врачанския революционен комитет, подготвял Априлското въстание в този край. Тяхната история беше представена и по време на конференцията във Враца, организирана от БТА по повод 150 години от Априлското въстание.

Автори на представените текстове от „Карта на времето“ за известните врачанки са Татяна Анчева, Надежда Златанова, Виолета Кръстева, Николай Дойнов  и кореспондентът на БТА от близкото минало  Цветана Евгениева. 

/ХК/

