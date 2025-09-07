Фестивалът на турлашката кухня се проведе в белоградчишкото село Салаш. В него взеха участие представители на българската и сръбската турлашка общности, които представиха автентични кулинарни гозби и ръчно изработени занаятчийски произведения. Сръбските участниците са предимно от села в общините Зайчар и Княжевац.

Кметският наместник на село Салаш Георги Никитов каза, че приятел на селото и основен организатор от сръбска страна по отношение на турлашката общност е Деян Кръстич, който е служител в Народния музей в Зайчар.

Тази година тричленното българо-сръбско жури оцени като най-атрактивна турлашка кухня представените кулинарни произведения от село Стакевци.

Секретарят и библиотекар в Народно читалище „Развитие-1896“ в село Салаш Даниела Иванова отбеляза, че фестивалът се провежда за втора година, непосредствено след сръбския кулинарен празник на пържените ястия „Пърженияда“ в съседното сръбско село Ошляне. За това разказа още Живоин Йованович, който е представител на селото. Той презентира няколко варианта на турлашки пържени ястия и подчерта, че в кулинарния празник в Ошляне са се включили групи от десет български села.

Най-характерното турлашко ястие е „бел муж“, което се приготвя от меко несолено сирене и се бърка на бавен огън по специфичен майсторски начин, докато се стопи сиренето, каза секретарят на читалището в село Салаш. Самото ястие приготвяше на момента Емил Цанков, докато разказваше на гостите на фестивала легендата за „бел муж“ и ги приканваше да посетят и слънчева Праужда.

За салатата върху зелев лист с перца от праз лук, градински домат и чушка, овкусена само със сол, месната „попска яхния“ с много лук, зеленчуци и цели главички чесън и домашната баница с млечен крем разказа за БТА Даниела Иванова. Душичината или дивата мащерка е най-характерната подправка в този район, каза още тя. С дива мащерка се подправя бобът и ястията с агнешко и ярешко месо. „Косачко кисело" със зелени домати от село Средогрив също спечели сърцата и вкусовите рецептори на журито и гостите на Фестивала на турлашката кухня.

Представител на гостуващите занаятчии беше Иван Стефанович от семейната „Работилница Стефанович“ в село Васил, община Княжевац. По думите му той изработва ръчна дърворезба от 38 години за Сръбската православна църква и за манастири. Ясмина Илич е от община Зайчар и участваше в изложението с ръчно изработени декорации с естествени материали.

На 11 октомври предстои Фестивалът на трънката в село Салаш.