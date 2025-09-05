Подробно търсене

Полицейски служители задържаха мъже с наркотици в няколко населени места в област Велико Търново

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
БТА, Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков (архив)
Велико Търново,  
05.09.2025 11:24
 (БТА)

Полицейски служители от Велико Търново, Стражица и Горна Оряховица задържаха мъже за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

На 4 септември около 10:00 ч. в хода на специализирана полицейска операция в Стражица е проверен криминално проявен 30-годишен мъж от същия град. Извършителят предава два полиетиленови плика и пластмасов контейнер, съдържащи суха зелена листна маса канабис с общо тегло 80 грама. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и в Районното управление на полицията в Стражица е започнато бързо производство за държане на наркотици.

Досъдебни производства за държане на наркотици са започнати в Районните управления във Велико Търново и Горна Оряховица.

На 4 септември около 08:00 ч. в рамките на провежданата специализирана полицейска операция в землището на великотърновското село Ресен е спрян лек автомобил, с пътник криминално проявен и осъждан мъж на 33 години от същото село. Проверяваният заявил, че държи в джоба на панталона си саморъчно свита цигара с канабис.

На същата дата 9:45 ч. в сградата на Районен съд – Горна Оряховица служители по охраната при изпълнение на служебните си задължения извършват проверка на 21-годишен младеж от града. Проверяваният предава хартиена свивка, съдържаща бяло кристалообразно вещество, реагиращо на метамфетамин.

БТА припомня, че на 8 август служители на „Пътна полиция“ установиха 19-годишна жена от великотърновското село Беляковец, шофирала под въздействието на три вида наркотични вещества. Три дни преди това в свищовското село Хаджидимитрово беше установен и 41-годишен неправоспособен водач на автомобил, употребил наркотици.

/МК/

