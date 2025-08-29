Кметът на Община Две могили ще предложи на Министерството на образованието и науката училище и детска градина да бъдат обявени за защитени

Основното училище и детската градина в село Баниска, както и филиал на детско заведение в село Кацелово, които се намират в община Две могили, да бъдат обявени за защитени през новата учебна година.. Предложението ще отправи към Министерството на образованието и науката кметът на града Мариета Петрова след единодушно решение на общинските съветници по време на днешното заседание на съвета.

Петрова обясни, че по прогнозни данни през новата учебна година в основно училище "Христо Ботев" в Баниска ще се обучават 37 ученици. От тях двама ще са пътуващи от близкото село Помен.

"Видно е, че към настоящия момент осем ученици не достигат за изпълнението на Постановлението на Министерския съвет за определяне на минималния брой ученици, но по отношение на отдалечеността учебното заведение отговаря на критериите за защитено училище", обяснява Петрова.

По думите ѝ като основен мотив учебното заведение да бъде включено в списъка на защитените училища е децата да не пътуват на повече от 20 километра.

Петрова каза още, че по прогнозни данни, предоставени от директора на детска градина "Първи юни" в Баниска през новата учебна година броят на децата в задължителна предучилищна възраст ще бъде 18. От тях две ще са пътуващи от село Помен.

По думите ѝ, ако детската градина бъде закрита, повече от осем деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра до друго детско заведение.

Петрова каза също, че според данните, предоставени от директора на детска градина "Св. Св. Кирил и Методий" в Две могили през новата учебна година броят на децата в задължителна предучилищна възраст във филиала в село Кацелово ще бъде седем. А най-близката детска градина е в град Две могили - на разстояние 25 км от селото.