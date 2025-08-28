Общинският съвет в Карлово ще гласува отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2024 година

Общинският съвет в Карлово ще гласува годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2024 година. Съветниците ще се запознаят и с изпълнението на общинския бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и актуализираното разпределение по бюджета за полугодието на 2025 година. Това са част от точките в дневния ред на насроченото за днес от 10:00 часа заседание, съобщават от общинската администрация на сайта си.

Предстои да бъдат гласувани вътрешнокомпенсирани промени и промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2025 година. Общинските съветници предстои да утвърдят мрежата от училища и детски градини в община Карлово за учебната 2025/2026 година, както и дофинансиране на паралелки в училища и групи в детски градини с пълняемост под задължителния минимум.

Ще бъде подложен на гласуване Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе за уличен водопровод по път в местността Кантона по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово. Общинските съветници ще решат също дали да дадат предварително съгласие за провеждане на процедура за утвърждаване на трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка в местност Дъгата на село Дъбене и в местност Оризаря на с. Войнягово.

Общинският съвет ще гласува предложение за изразяване на предварително съгласие за придобиване на поземлени имоти – частна собственост в землището на Калофер, за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, както и отдаване под наем на редица имоти в Калофер.