Жена е загинала при катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг

Пътят Бургас – Слънчев бряг е затворен, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. Причината е оглед, извършван от разследващи заради тежка катастрофа. Инцидентът е станал късно снощи на кръговото кръстовище за Ахелой.

Лек автомобил е застигнал и блъснал мъж и жена, придвижващи се с мотопед. Жената е загинала на място, а мъжът е настанен в бургаска болница с черепно-мозъчна травма.

Шофьорът на автомобила е напуснал местопроизшествието и се издирва.