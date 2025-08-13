Подробно търсене

Жена е загинала при катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
Бургас,  
13.08.2025 09:41
 (БТА)

Пътят Бургас – Слънчев бряг е затворен, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. Причината е оглед, извършван от разследващи заради тежка катастрофа. Инцидентът е станал късно снощи на кръговото кръстовище за Ахелой.

Лек автомобил е застигнал и блъснал мъж и жена, придвижващи се с мотопед. Жената е загинала на място, а мъжът е настанен в бургаска болница с черепно-мозъчна травма. 

Шофьорът на автомобила е напуснал местопроизшествието и се издирва. 

