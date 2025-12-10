Обявени са 11 позиции за специалисти с висше образование в Бюрото по труда в Смолян

Работодатели в Смолянско са заявили 11 позиции за специалисти с висше образование и над 200 свободни места за кадри със средно. Това показват предоставени за БТА данни от Бюрото по труда в Смолян. Обяви само за работници със средно образование са оповестени от Бюрата по труда в Златоград и Мадан, а единственото вакантно място за служител с висше в Девин е за ресурсен учител.

Места за строителен и инженер по автоматизация, учители по физика и по спортна подготовка, корепетитор, счетоводител, конструктор, технолог по инструментално производство и одитор са обявени в Бюрото по труда в Смолян. За пореден месец се търси началник-отдел „Устройство на територията“.

Дни преди началото на зимния туристически сезон има незаети места за администратори в хотели, спасители за басейни, работници в ски гардероб, готвачи, аниматори, оператори на въжена линия, работници в кухня, камериерки, сервитьори. Работодатели в промишлени предприятия търсят монтажници на изделия от пластмаса и на шприц форми, машинни оператори, инспектори по качество на производствени процеси, електротехници, контрольори. Актуални остават обявите за строителни работници, шивачки, шофьори на камиони и автобуси.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.