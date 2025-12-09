Подробно търсене

Членове и симпатизанти на "ДПС - Ново начало" излязоха на протест в Ямбол

Кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
БТА, Протест на членове и симпатизанти на "ДПС - Ново начало" от регион Ямбол се провежда пред сградата на Областната администрация в Ямбол. Снимка: кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
Ямбол,  
09.12.2025 19:40
 (БТА)

Членове и привърженици на „ДПС – Ново начало“ от регион Ямбол се събраха на протест пред сградата на Областната администрация в Ямбол. „Не на омразата“, „ДПС“ и „Пеевски“ скандираха присъстващите на организираната от регионалната структура на партията акция.

„Ние сме за една стабилна България, за работещо правителство, каквото е в момента. България не се нуждае от хаос. Трябва ни стабилност, която ще ни изведе към еврозоната и европейския път“, каза областният председател на „ДПС – Ново начало“ в Ямбол Николай Касидов.

„Ние сме правова държава. Властта не се взима от улицата, а чрез избори, тя се дава от хората. Нека да няма омраза, да няма разделение между хората. Ние изразяваме исканията си по мирен и демократичен път“, допълни Касидов.

Категорично сме против сатанизирането на нашия председател господин Делян Пеевски. Ние вярваме в него, подкрепяме го. Той е човек, който успя да промени дневния ред на политиката в страната и във фокуса са хората, които са най-важните. Това каза пред медии народният представител Сейфи Мехмедали, избран от регион Ямбол.

Протестиращите изпълниха пространството пред сградата на областната управа, а полицейски служители осигуряваха нормалното преминаване на автомобили по близкото кръстовище. Движението по улиците не беше възпрепятствано.

Протестът бе заявен в Община Ямбол от местната партийна структура. Първоначално той беше определен за централния площад в града, но впоследствие изместен пред Областната управа, заради празничното включване на коледните светлини пред Общината.

