АТА: Международният филмов фестивал в Тирана връчи награди на най-добрите филми и режисьори

Любители на киното, артисти и режисьори се събраха в събота вечер в кино „Милениум“ за церемонията по връчването на наградите на 23-ия Международен филмов фестивал в Тирана (TIFF), едно от най-значимите киносъбития в Албания, съобщи за БТА агенция АТА.

След дни на вълнение и около 250 прожекции на филми, организаторите на фестивала обявиха победителите.

Наградата за най-добър режисьор на TIFF 2025 отиде при Ибър Деари от Северна Македония за филма "Everybody Calls Redjo".

Наградата за най-добър сценарий беше връчена на 104-минутната гръцка продукция "Meat", режисирана от Димитрис Накос. Сценарият представя реалистичен и завладяващ свят, изобразяващ бурни човешки и социални обстоятелства в постоянна драматична напрегнатост. Героят Кристо, албанец, е внимателно изработен и изобразен с чувствителност. Чрез него сценарият повдига въпроси за социалните разделения в обществото, в което живеем.

Една от уникалните характеристики на TIFF е, че фестивалът има правото да избере късометражен филм, който да се състезава за „Оскар“. Тази година изборът на TIFF падна върху "Wonderwall" на Ройсън Бърнс, който спечели наградата за най-добър късометражен филм за 2025 г.

Наградата за най-добър късометражен игрален филм отиде при "Blue Heart" на Самуел Суфрен от Хаити. "Blue Heart" потапя зрителите в дълбоко емоционално пътешествие, разказано от силно фокусирана перспектива.

Наградата за най-добър анимационен късометражен филм беше присъдена на "God is Shy" на френския режисьор Джослин Чарлз. Филмът представя оригинална и неконвенционална история чрез свеж и увлекателен разказ.

Наградата на журито отиде при "Always" на Деминг Чен (САЩ). Журито похвали филма за дълбоката и деликатна чувствителност, с която е изобразен вътрешният свят на дете от бедно селско семейство в Китай. Филмът, чието създаване е отнело шест години, балансира между крехкост и сила, улавяйки мимолетни моменти на загуба, издръжливост и въображение с рядка искреност.

Наградата за най-добър документален филм бе присъдена на "Yalla Parkour", копродукция на Палестина, Катар, Саудитска Арабия и Швеция, режисирана от Ареб Зуайтер.

Наградата за най-добър албански късометражен филм бе присъдена на "Summer Emperors" на Ренато Бала, похвален „за закачливото взаимодействие между кинематографичния език и музикалните клипове, което разкрива албанската архитектура и пейзажи, като същевременно забавлява публиката“.

Наградата на публиката беше присъдена на албанския филм "The Champ" на Ермир Кетa.

ATA продължи партньорството си като официален медиен партньор на 23-тото издание на Международния филмов фестивал в Тирана.

