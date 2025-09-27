Подробно търсене

Турция потвърди възобновяването на доставките на суров петрол по тръбопровод от Ирак след двугодишно прекъсване

Ваня Накова
Турция потвърди възобновяването на доставките на суров петрол по тръбопровод от Ирак след двугодишно прекъсване
Турция потвърди възобновяването на доставките на суров петрол по тръбопровод от Ирак след двугодишно прекъсване
Илюстративно изображение: AP Photo/Nabil al-Jurani
Анкара,  
27.09.2025 13:59
 (БТА)

Доставките на петрол по тръбопровод между Ирак и Турция бяха възобновени тази сутрин, съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от Анадолската агенция.

Тръбопроводът беше затворен след земетресенията на 6 февруари 2023 г., а турският оператор БОТАШ възстанови оперативната му готовност през октомври същата година, посочи Байрактар в турската социална мрежа Ен Сосял.

Официалната новинарска агенция на Ирак ИНА също обяви днес, че износът на нефт от находищата на територията на Кюрдската регионална администрация в Северен Ирак е възобновен.

В четвъртък иракският премиер Мохамед Шия ас Судани заяви, че нефтът, добиван в находищата в района на Кюрдската регионална администрация, ще бъде изнасян по тръбопровода между Ирак и Турция.

"Днес постигнахме историческо споразумение, съгласно което Федералното министерство на нефта ще получава суров петрол, произвеждан в находищата в района на Иракски Кюрдистан, и ще го изнася по иракско-турския тръбопровод", посочи той в мрежата Екс.

Кюрдската регионална администрация съобщи по-рано, че са подписани споразумения с местни и чуждестранни компании за започване на износ на нефт и че решението на иракското Министерство на нефта е било очаквано, за да бъден даден старт на износа възможно най-скоро.

/ВН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:43 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация