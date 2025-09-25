Подробно търсене

СПА: Генералният секретар на ССЗ и испанският външен министър имаха среща

Денис Киров
СПА: Генералният секретар на ССЗ и испанският външен министър имаха среща
СПА: Генералният секретар на ССЗ и испанският външен министър имаха среща
Снимка: СПА
Ню Йорк,  
25.09.2025 01:50
 (БТА)

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) Джасем Албудайуи се срещна с министъра на външните работи Испания Хосе Мануел Албарес в кулоарите на заседанията на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

По време на срещата те обсъдиха няколко теми от общ интерес, като направиха преглед на стратегическите отношения между страните от ССЗ и Испания, както и възможните начини за тяхното засилване в различни области. Те обсъдиха и политическите събития в регионален и международен план.

Генералният секретар похвали категорично заявената позиция на Испания по палестинския въпрос, както и за кризата в Газа, като подчерта, че този подход защитава ценностите на солидарността и справедливостта и допринася към международните усилия, насочени към прекратяване на човешкото страдание на палестинския народ и постигане на сигурност и стабилност в региона.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)

/ВС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:52 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация