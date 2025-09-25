СПА: Генералният секретар на ССЗ и испанският външен министър имаха среща

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) Джасем Албудайуи се срещна с министъра на външните работи Испания Хосе Мануел Албарес в кулоарите на заседанията на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

По време на срещата те обсъдиха няколко теми от общ интерес, като направиха преглед на стратегическите отношения между страните от ССЗ и Испания, както и възможните начини за тяхното засилване в различни области. Те обсъдиха и политическите събития в регионален и международен план.

Генералният секретар похвали категорично заявената позиция на Испания по палестинския въпрос, както и за кризата в Газа, като подчерта, че този подход защитава ценностите на солидарността и справедливостта и допринася към международните усилия, насочени към прекратяване на човешкото страдание на палестинския народ и постигане на сигурност и стабилност в региона.

