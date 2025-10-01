Момче на 15 години е пострадало в условията на домашно насилие в Перник, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигналът е бил подаден вчера от 15-годишния, който е съобщил, че баща му му е нанесъл побой. Тийнейджърът е бил прегледан в болнично заведение, където е установено, че е с лека телесна повреда, причинена в условията на домашно насилие.

Пернишките полицаи са задържали бащата, който е на 42 години, за срок от 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Работата продължава под надзора на прокуратурата.

В началото на тази седмица полицията в Перник и Брезник работи по два случая на домашно насилие. Потърпевшите са жена на 20 години, която е била бита от съпруга си, на 25 години. Другата жертва е 76-годишна брезничанка, която е пострадала от 57-годишния ѝ син.