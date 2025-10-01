Позиции за банков служител, технолог и лекари са обявени в бюрата по труда в област Добрич

В Дирекция „Бюро по труда“ в Добрич са обявени над 20 свободни работни места за квалифицирани служители, показват данни на дирекцията, предоставени на БТА.

Сред тях са технолог, младши експерт, касиер, отчетник, лекар, учители, образователен медиатор, готвачи, специалист технически контрол, шофьор на тежкотоварен автомобил. Има и позиции, за които могат да кандидатстват желаещи както с висше, така и със средно образование.

Във филиала в Балчик за хора с висше образование е обявено място за учител, а за специалисти със средно се търсят продавач и работник в кухня.

В Бюрото по труда в Генерал Тошево са обявени места за специалисти със средно образование – организатор производство, офис асистент, касиер и животновъд.

Позиция за възпитател с висше образование е обявена в Дирекция „Бюро по труда“ в Тервел.

За Каварна се търсят банков служител и училищен психолог за специалисти с висше образование. За квалифицирани кадри със средно образование има обявени позиции за готвачи, продавач-консултанти, стоковед, касиер, шивачи, пощенски раздавач, сервитьори и хигиенисти.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.