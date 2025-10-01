Белга: Служителите на белгийските затвори излизат на протест срещу препълването на местата за лишаване от свобода

Персоналът и ръководството на всички белгийски затвори ще протестира на 2 октомври срещу препълването на местата за лишаване от свобода в страната, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

"Кризата е безпрецедентна и служителите молят за помощ", заяви държавната агенция, която администра затворите.

Акцията, обявена от синдикатите, ще се проведе едновременно във всички затвори в страната утре между 12:30 и 14:30 часа (13:30 и 15:30 ч. българско време).

Белгия се затруднява с препълването на затворите от години, а нечовешките условия, до които това води, са били осъдени няколко пъти от Европейския съд по правата на човека.

През август бе отчетено, че в местата за лишаване от свобода има над 13 000 затворници. Според официални данни максималният капацитет на затворите в Белгия е 11 000 места. В отговор Министерството на правосъдието обяви планове за създаване на над 2000 нови места до 2030 г.

Проблемът обаче продължава да се задълбочава. Според данни, обявени от директорите на затворите, към момента 353 лишени от свобода нямат легло и спят на пода. Синдикатите казват, че това число показва колко е сериозна ситуацията и обуславя необходимостта от предприемане на действия.

Целта на протеста е да се подчертае сериозността на кризата и да се изпрати силно послание към правителството. Профсъюзите заявиха, че подкрепят този призив и насърчават своите членове да се присъединят към протестиращите директорите и служителите на затворите.

