Белга: Служителите на белгийските затвори излизат на протест срещу препълването на местата за лишаване от свобода

Атанаси Петров
Снимка: Белга
Брюксел,  
01.10.2025 12:07
 (БТА)

Персоналът и ръководството на всички белгийски затвори ще протестира на 2 октомври срещу препълването на местата за лишаване от свобода в страната, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

"Кризата е безпрецедентна и служителите молят за помощ", заяви държавната агенция, която администра затворите.

Акцията, обявена от синдикатите, ще се проведе едновременно във всички затвори в страната утре между 12:30 и 14:30 часа (13:30 и 15:30 ч. българско време).

Белгия се затруднява с препълването на затворите от години, а нечовешките условия, до които това води, са били осъдени няколко пъти от Европейския съд по правата на човека.

През август бе отчетено, че в местата за лишаване от свобода има над 13 000 затворници. Според официални данни максималният капацитет на затворите в Белгия е 11 000 места. В отговор Министерството на правосъдието обяви планове за създаване на над 2000 нови места до 2030 г.

Проблемът обаче продължава да се задълбочава. Според данни, обявени от директорите на затворите, към момента 353 лишени от свобода нямат легло и спят на пода. Синдикатите казват, че това число показва колко е сериозна ситуацията и обуславя необходимостта от предприемане на действия.

Целта на протеста е да се подчертае сериозността на кризата и да се изпрати силно послание към правителството. Профсъюзите заявиха, че подкрепят този призив и насърчават своите членове да се присъединят към протестиращите директорите и служителите на затворите. 

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и Белга)

/НС/

Свързани новини

30.07.2025 21:54

Белга: Процентът на самоубийства в белгийските затвори е сред най-високите в Европа

Процентът на самоубийства в белгийските затвори е с 25 процента по-висок от средния за Европа, което поставя Белгия сред страните с най-лоши показатели на европейския континент, предаде белгийската новинарска агенция Белга.
11.07.2025 14:05

Белга: Белгия въвежда задължителни тестове за наркотици за затворниците

Затворниците в Белгия скоро ще трябва да дават проби за наркотици, предвижда проектозакон, представен днес пред правителството от правосъдния министър Анелис Верлинден. Употребата на наркотици се е превърнала в значителен проблем в затворите в страната. Като отделна мярка Верлинден иска да лишава от белгийско гражданство „новодошлите престъпници“, предаде белгийската новинарска агенция Белга.
30.05.2025 10:17

Затворите в Белгия са пълни с чужденци без право на престой в страната, отчита правителството

Една трета от затворите в Белгия са пълни с чужденци без право на престой в страната, съобщи премиерът Барт де Вевер в изказване във Федералния парламент, цитиран от местни медии.

