Американски представители проведоха разговори с правителството на талибаните относно американци, задържани в Афганистан

Александър Евстатиев
Жители на Кабул празнуват годишнина от връщането на управлението на талибаните. Надписът на езика пущу, който американският президент Доналд Тръмп "държи", гласи "Денят на нашето бягсто". Снимка: АП/Nava Jamshidi
Кабул,  
13.09.2025 17:47
 (БТА)

Американски представители проведоха разговори с властите в Кабул относно американци, задържани в Афганистан, съобщи външното министерство на администрацията на талибаните, цитирано от Ройтерс.

Адам Болър, специалният пратеник на администрацията на Тръмп по въпросите на заложниците, и Залмай Халилзад, бивш специален пратеник на САЩ за Афганистан, се срещнаха с външния министър на талибаните Амир Хан Мутаки.

„И двете страни подчертаха продължаването на разговорите по различни текущи и бъдещи въпроси в двустранните отношения, особено по отношение на граждани, задържани в другата страна“, се казва в изявление на афганистанското министерство на външните работи.

Махмуд Хабиби, натурализиран гражданин на САЩ, е най-известният американец, лишен от свобода в Афганистан, твърди Вашингтон. Талибаните отричат ​​да са го задържали.

Администрацията на талибаните, която дойде на власт през 2021 г., след 20 години военна интервенция на САЩ в Афганистан, не е призната от Вашингтон.

След срещата, проведена днес, Болър заяви, че САЩ ще извършат размяна на затворници с талибанското правителство, предаде Франс прес. Датата, на която ще стане тази размяна, обаче не беше съобщена, допълва Франс прес.

/ГГ/

