Подробно търсене

Ърбан зона ще бъде на разположение този уикенд в Северния столичен парк

Кремена Младенова
Ърбан зона ще бъде на разположение този уикенд в Северния столичен парк
Ърбан зона ще бъде на разположение този уикенд в Северния столичен парк
снимка: Фондация „София – Европейска столица на спорта“
София,  
19.09.2025 11:42
 (БТА)

Безплатен въжен тролей за деца, градски баскетбол 3х3 шампионат, държавно първенство по стрийт фитнес, национален брейк турнир и Балканида по паркур предлага програмата на традиционната Ърбан зона в Северния столичен парк, съобщават организаторите от Фондация "София – Европейска столица на спорта" и Столична община

На уникалния градски спортен фестивал са поканени са всички почитатели на движението и активния начин на живот.

Официалното откриване на Ърбан зоната предстои утре, събота в 16.00 часа на построената н парка голяма сцена. Входът е свободен.

"Очакват ви динамични състезания, зрелищни демонстрации и забавления за малки и големи. Елате с приятели, семейството или просто с добро настроение", призовават от Фондация "София – Европейска столица на спорта".

Програма:

Събота, 20 септември
10:00 – 17:00 Zipline - безплатен въжен тролей за деца 
10:00 – 20:30 Национален шампионат по Стрийт Фитнес 
10:30 – 18:00 Баскетбол 3х3 градски шампионат за момичета и момчета U16 и U18 – групова фаза

Неделя, 21 септември
10:00 – 17:00 Zipline - безплатен въжен тролей за деца 
10:30 – 18:00 Баскетбол 3х3 градски шампионат
-  момичета и момчета U16 и U18 – финали
-  турнир жени 18+

12:15 – 19:00 Национален брейк турнир за младежи до 18г. 
13:00 – 16:30 Държавно първенство и Балкански турнир по паркур

Ърбан Зона – спорт и емоции в сърцето на София!
Дата: 20 - 21 септември (събота и неделя)
Място: Северен парк

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:59 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация