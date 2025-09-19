Ърбан зона ще бъде на разположение този уикенд в Северния столичен парк

site.btaЪрбан зона ще бъде на разположение този уикенд в Северния столичен парк
Безплатен въжен тролей за деца, градски баскетбол 3х3 шампионат, държавно първенство по стрийт фитнес, национален брейк турнир и Балканида по паркур предлага програмата на традиционната Ърбан зона в Северния столичен парк, съобщават организаторите от Фондация "София – Европейска столица на спорта" и Столична община
На уникалния градски спортен фестивал са поканени са всички почитатели на движението и активния начин на живот.
Официалното откриване на Ърбан зоната предстои утре, събота в 16.00 часа на построената н парка голяма сцена. Входът е свободен.
"Очакват ви динамични състезания, зрелищни демонстрации и забавления за малки и големи. Елате с приятели, семейството или просто с добро настроение", призовават от Фондация "София – Европейска столица на спорта".
Програма:
Събота, 20 септември
10:00 – 17:00 Zipline - безплатен въжен тролей за деца
10:00 – 20:30 Национален шампионат по Стрийт Фитнес
10:30 – 18:00 Баскетбол 3х3 градски шампионат за момичета и момчета U16 и U18 – групова фаза
Неделя, 21 септември
10:00 – 17:00 Zipline - безплатен въжен тролей за деца
10:30 – 18:00 Баскетбол 3х3 градски шампионат
- момичета и момчета U16 и U18 – финали
- турнир жени 18+
12:15 – 19:00 Национален брейк турнир за младежи до 18г.
13:00 – 16:30 Държавно първенство и Балкански турнир по паркур
Ърбан Зона – спорт и емоции в сърцето на София!
Дата: 20 - 21 септември (събота и неделя)
Място: Северен парк
/КМ/
