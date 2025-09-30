Катар обяви, че ще е домакин на среща между представители на „Хамас“ и Турция относно плановете за ивицата Газа

Говорител на външното министерство на Катар заяви, че по-късно днес страната ще бъде домакин на среща между представители на „Хамас“ и Турция относно нов план за Газа, на фона на продължаващите международни усилия за слагане на край на войната в анклава, съобщиха Ройтерс и „Тюркийе тудей“.

Съобщението за предстоящата среща бе направено ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп представи план от 20 точки за слагане на край на конфликта в ивицата Газа в Белия дом заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху, отбелязва „Тюркийе тудей“. Планът предвижда освобождаването на всички израелски пленници в замяна на десетки палестински затворници, разоръжаване на "Хамас", поетапно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа и създаване на съставен от технократи палестински комитет за управление на анклава.

Според здравните власти в Газа при израелската военна кампания от октомври 2023 г. насам в палестинския анклав са убити над 66 000 палестинци, повечето - жени и деца, припомня „Тюркийе тудей“.