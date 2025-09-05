Националът на Беларус Егор Пархоменко е поредното ново попълнение в състава на ЦСКА 1948

Националът на Беларус Егор Пархоменко е поредното ново попълнение в редиците на ЦСКА 1948, съобщиха от клуба.

22-годишният футболист играе в центъра на отбраната и се отличава с ръста си от 193 сантиметра. Той идва от тима на Неман Гродно, с който на два пъти спечели Купата на Беларус.

Договорът на Пархоменко с ЦСКА 1948 е до лятото на 2028 година, а по неофициални данни трансферната сума, която ще получи Неман, е около 70 хиляди евро.

За националния отбор на Беларус бранителят има изиграни пет мача.