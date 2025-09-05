Подробно търсене

Националът на Беларус Егор Пархоменко е поредното ново попълнение в състава на ЦСКА 1948

Георги Крумов
Националът на Беларус Егор Пархоменко е поредното ново попълнение в състава на ЦСКА 1948
Националът на Беларус Егор Пархоменко е поредното ново попълнение в състава на ЦСКА 1948
Друг източник, София, 5 септември 2025 година - Централният защитник от Беларус Егор Пархоменко е поредният нов футболист в тима на ЦСКА 1948 / снимка: ЦСКА 1948, Фейсбук
София,  
05.09.2025 09:49
 (БТА)

Националът на Беларус Егор Пархоменко е поредното ново попълнение в редиците на ЦСКА 1948, съобщиха от клуба.

22-годишният футболист играе в центъра на отбраната и се отличава с ръста си от 193 сантиметра. Той идва от тима на Неман Гродно, с който на два пъти спечели Купата на Беларус.

Договорът на Пархоменко с ЦСКА 1948 е до лятото на 2028 година, а по неофициални данни трансферната сума, която ще получи Неман, е около 70 хиляди евро.

За националния отбор на Беларус бранителят има изиграни пет мача.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:12 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация