Халфът на Уест Хям Пакета може да съди Футболната асоциация на Англия, след като обвиненията за залози бяха оттеглени

Мирослав Димитров
04.09.2025 15:22
Халфът на Уест Хям Лукас Пакета обмисля да съди Футболната асоциация на Англия (ФА), след като беше оправдан по обвинения за залози от независима регулаторна комисия, съобщава Би Би Си.

Според източници, адвокатите на 28-годишния бразилец проучват всички възможности за завеждане на дело срещу футболната централа за пропуснати ползи.

Както отбелязва Би Би Си, обявяването на разследването доведе до провала на сделката бразилецът да премине в Манчестър Сити за около 93 милиона евро.

Бразилският халф бе обвинен в умишлено получаване на жълти картони в поне четири мача: срещу Лестър (12 ноември 2022 г.), Астън Вила (12 март 2023 г.), Лийдс Юнайтед (21 май 2023 г.) и Борнемут (12 август 2023 г.). Самият играч отрече всички обвинения.

/МД/

