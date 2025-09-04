Детско велосипедно състезание се организира в Троян на 22 септември

site.btaДетско велосипедно състезание се организира в Троян на 22 септември
Детско маунтин байк предизвикателство се организира в Троян на 22 септември, съобщи за БТА Петър Матов, член на колоездачен клуб Troyan Horse и организатор на състезанието.
Велосипедното състезание се организира за четвърта поредна година от троянския клуб Troyan Horse. През миналата година участие в състезанието са взели около 240 деца, очакванията на организаторите са броят им да се запази и през настоящата година.
Малките колоездачи ще мерят сили разделени по възрастови категории през една година, като се започва от най-малките с баланс колелета до участници на навършени 14 години.
„Основната ни идея е да сблъскаме децата с едно професионално направено състезание и да ги подготвим за планинското колоездене“, каза Матов. По думите му велообщността в града се увеличава, много деца започват да карат не само за удоволствие, а и да тренират, а Pump track трасето в Троян е пълно всеки ден.
Участниците в състезанието ще трябва да преминат по маркирано и обезопасено трасе в лесопарк „Турлата“, като задължително трябва да разполагат с изправни велосипеди и защитни каски. С организацията на състезанието се занимава екип от членове на клуба и доброволци от около 30 души, допълни Петър Матов.
Подготвени са много награди за всички участници, а на томбола ще бъде разигран велосипед, осигурен от спонсори.
