Международен арт пленер събра художници и скулптори в парк „Ксилифор“ край Велико Търново. Събитието се провежда в периода 1-14 септември и в него се включват 16 участници, казаха пред журналисти организаторите.

Пленерът съществува от 14 години, като първите издания са само за скулптура, а последните включват и живопис. Това е третия път, в който има участници и от чужбина, което дава възможност за допълнителна обмяна на опит и нови идеи. Контакта с другите артисти, творческата среда и природата са най-големите стимули за работа, казаха творците в пленера.

Традиционната инициатива се организира от Туристическо дружество „Трапезица – 1902“, Община Велико Търново, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и е част от Календара на културните събития на Общината.

В пленера участват 16 автори. Ръководител на групата по живопис на пленера е Пламен Кондов, който работи с Весела Николова, Катерина Гаврилова, Деница Косева, Симона Маркова и гостите от Ниш Юлия Златановски, Емилия Андрейевич, Петра Милойевич и Олга Арсич. Групата скулптори се ръководи от Иван Николов, докторант в Катедра „Скулптура“ на Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет. В нея са Добромир Венков, Елица Петрова, Радислав Тодоров, Семих Кенар, Сергей Печинов и Изабела Манолова.

Николов за първи път е организатор на групата на скулптурите на симпозиума. В нея влизат студенти и завършили висшето си образование творци, възпитаници на различни учебни институции в страната. Техните творби ще бъдат изработени предимно от дърво и желязо, а в една от тях има и камък, разказа Николов. Творбите ще изобразяват пингвин, риби, мравояд с мравки и мравуняк, композиция от човешки фигури в различни пози, абстрактно произведение, представящо енергийната връзка на човека с природата. Те ще бъдат поставени в подходяща среда в парка, както на сушата, така и в езерото, обясни ръководителят.

Николов е един от първите участници в пленера, който в началото включва предимно студенти и преподаватели. Негови са творбите „Кръговрат“, „Педя човек-лакът брада“, „Кракомобил“, познат от анимацията „Семейство Флинтстоун“, както и няколко съвместни произведения, които в последните години красят парк „Ксилифор“ и радват неговите посетители.

Групата по живопис рисува на православни теми, природни пейзажи, животни, майки с деца и други картини, които остават във фонда на Община Велико Търново и хотела в местността Ксилифор.

Туристическо дружество „Трапезица – 1902“ предстои да стане на 125 години, каза секретарят на организацията Георги Димитров и през това време е било партньор на повечето културни институции във Велико Търново. Идеята на тази инициатива е създаването на скулптурен парк и работата на млади творци сред природата. Скулптурите вече са над 60 на брой, а създадените картини – десетки. Желанието на дружеството е в близките години една от сградите в парка да се превърне в Къща за изкуство, култура и занаяти. Димитров изрази и задоволството си, че на Ксилифор идват хора от цялата страна, а върху изработените творби досега няма извършени посегателства.

Местността Ксилифор е любимо място за разходка и отдих както за великотърновци, така и за гостите на града и региона. Тя е част от маршрутите на ежегодната кампания „Движи се и победи“, а през април бе домакин на първия национален фестивал на старата градска, шлагерна и туристическа песен „Ксилифор пее“.