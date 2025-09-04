"Амазон" е изплатил данъци на стойност 1 милиард британски лири през 2024 г. във Великобритания

Американският технологичен концерн "Амазон" (Amazon) обяви, че е платил данъци на стойност 1 милиард британски лири (1,34 милиарда долара) миналата година във Великобритания, след като приходите му са нараснали до над 29 милиарда британски лири, предаде ДПА.

Онлайн търговецът на дребно, който е един от най-големите работодатели в страната, обяви, че данъците, които плаща, са се повишили от 932 милиона британски лири през 2023 г.

Преките данъци, които компанията трябва да плати, включват корпоративен данък, бизнес ставки и данък върху цифровите услуги.

Те са достигнали около 1 милиард британски лири във Великобритания за 2024 г., според публикация в блога на компанията.

"Амазон" е изправена пред сериозни критики за данъчните си дела във Великобритания през последните години, като компанията не е плащала корпоративен данък през 2021 г. и 2022 г. поради данъчното облекчение за "супер приспадане", което вече е реформирано.

Корпорацията е платила корпоративен данък миналата година, но няма яснота за другите данъци, отбелязва ДПА.

Базираната в Силициевата долина компания подчерта, че е сред "топ 10 на данъкоплатците във Великобритания" и планира да инвестира 40 милиарда британски лири в страната през идните три години.

Освен това общата сума на събраните от "Амазон" данъци, като например ДДС, плащано от клиентите за продуктите, които купуват или националните осигурителни вноски на служителите е достигнала над 4,7 милиарда британски лири миналата година.

Компанията също така съобщи, че приходите ѝ от дейности във Великобритания са се увеличили до над 29 милиарда британски лири от около 27 милиарда британски лири година по-рано.

"Амазон" има над 75 000 служители във Великобритания и обяви, че планира да наеме още хиляди като част от плана си за продължаващ растеж.

Това ще включва 2000 работни места в новия склад в Хъл и около 2000 в друг в Нортхамптън.