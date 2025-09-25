"Амазон" плаща глоба от 2,5 милиарда долара за уреждане на обвиненията в измама с услугата "Прайм"

"Амазон" (Amazon) ще плати 2,5 милиарда долара под формата на глоби и компенсации на абонати на услугата "Прайм" (Prime), за да уреди случая във Федералната търговска комисия на САЩ (FTC), предаде Ройтерс. Според обвиненията търговският гигант е абонирал потребители за услугата без тяхното съгласие и е затруднявал прекратяването на абонамента, съобщи днес регулаторният орган.

От тази сума 1,5 милиарда долара ще влязат във фонд за възстановяване на средства на законни абонати на "Амазон", като търговският гигант няма да се признае за виновен като част от споразумението, информира търговската комисия.

Акциите на "Амазон" останаха почти без промяна след новината. Компанията не отговори веднага на запитване на Ройтерс за коментар.

Като част от споразумението "Амазон" вече ще трябва да улесни процедурата за отказ от "Прайм".

По време на процес във федерален съд в Сиатъл, Федералната търговска комисия обвини "Амазон", че е подвел десетки милиони клиенти на "Прайм", като ги е абонирал без тяхното съгласие и ги е обвързал с прекалено сложни методи за отказ.

Федералната търговска комисия на САЩ започна разследване на практиките на "Амазон" с абонаментите по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, а делото беше заведено при мандата на Джо Байдън.