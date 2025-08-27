Серхио Бускетс призна, че е много близо до края на кариерата си

Халфът на Интер Маями Серхио Бускетс, чийто договор с американския клуб приключва в края на този сезон, призна, че е по-близо до края на кариерата си, отколкото да продължи да играе футбол.

"Все още не знам какво е бъдещето ми във футбола. Но при всички положения съм все по-близо до отказването", каза испанецът.

"Когато напуснах Барселона, знаех, че няма да се върна в отбора, нито в Европа, защото съм на определена възраст. Много по-близо съм до това да приключа кариерата ми, отколкото да продължа", каза бившият испански национал, който говори пред медиите преди полуфинала на Купата на лигата между Интер Маями и Орландо Сити.

Бускетс е световен и европейски шампион с Испания и има 143 мача за "Ла Фурия Роха".