УЕФА представи официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига

site.btaУЕФА представи официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига
УЕФА показа как ще изглежда официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига. Жребият ще се тегли в четвъртък, 28 август, от 18 часа местно време в Монако.
Тази вечер ще станат ясни и последните участници след изиграване на реваншите от плейофния кръг, след като снощи участие в най-престижния турнир си осигуриха Пафос (Кипър), Будьо/Глимт (Норвегия) и
Кайрат Алмати (Казахстан).
Настоящият победител в Шампионската лига е френският Пари Сен Жермен.
/МД/
