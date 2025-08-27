Подробно търсене

УЕФА представи официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига

Мирослав Димитров
УЕФА представи официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига
УЕФА представи официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига
AP Photo/Alikhan Sariyev
Монако,  
27.08.2025 13:49
 (БТА)

УЕФА показа как ще изглежда официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига. Жребият ще се тегли в четвъртък, 28 август, от 18 часа местно време в Монако.

Тази вечер ще станат ясни и последните участници след изиграване на реваншите от плейофния кръг, след като снощи участие в най-престижния турнир си осигуриха Пафос (Кипър), Будьо/Глимт (Норвегия)  и
Кайрат Алмати (Казахстан).

Настоящият победител в Шампионската лига е френският Пари Сен Жермен.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:21 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация