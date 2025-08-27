УЕФА представи официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига

УЕФА показа как ще изглежда официалната топка за предстоящата основна фаза на Шампионска лига. Жребият ще се тегли в четвъртък, 28 август, от 18 часа местно време в Монако.

Тази вечер ще станат ясни и последните участници след изиграване на реваншите от плейофния кръг, след като снощи участие в най-престижния турнир си осигуриха Пафос (Кипър), Будьо/Глимт (Норвегия) и

Кайрат Алмати (Казахстан).

Настоящият победител в Шампионската лига е френският Пари Сен Жермен.