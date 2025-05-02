Подробно търсене

Локомотив Пловдив и Локомотив София завършиха при равенство в среща от Първа лига

Кремена Младенова
Локомотив Пловдив и Локомотив София завършиха при равенство в среща от Първа лига
Локомотив Пловдив и Локомотив София завършиха при равенство в среща от Първа лига
БТА, Пловдив (2 май 2025) На стадион "Локомотив" в Пловдив се играе среща от 32-рия кръг на футболната Първа лига между отборите на Локомотив (Пловдив) и Локомотив (София). Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
Пловдив,  
02.05.2025 21:57
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг l Първа лига:

Локомотив Пловдив - Локомотив София - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Парвиз Умарбаев 42, 1:1 Октавио 53

Ботев Враца - Септември София - 3:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Мартин Смоленски 9, 2:0 Браян Переа 45+2, 3:0 Браян Переа 48, 
3:1 Мартин Христов 53, 3:2 Бертран Фурие 86

Славия - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Талис 85

в събота:
Берое - ЦСКА-София
Ботев Пловдив - Спартак Варна 
Лудогорец - Левски

в неделя:  
Черно море - Арда Кърджали

от четвъртък:
Хебър - Крумовград - 1:3 (0:2)
голмайстори: 0:2 Каталин Иту 18, 38, 0:3 Питър Гуинари 79, 1:3 Филип-Кенан Дюнвалд 88

временно класиране: 
 1. Лудогорец        31  25  4   2  64:14   79 точки - шампион
 2. Левски           31  19  6   6  56:26   63
 3. Арда             31  15  9   7  50:34   54 
 4. Черно море       31  14 11   6  41:27   53
 - - - - - - - - - - - 
 5. ЦСКА-София       31  14  8   9  41:27   50
 6. Ботев (Пд)       31  14  8   9  33:32   50
 7. Спартак (Вн)     31  14  6  11  39:39   48
 8. Берое            31  12  7  12  35:30   43
 - - - - - - - - - - -
 9. Славия           32  13  6  13  46:45   45  
10. ЦСКА 1948        32   9 10  13  39:45   37
11. Септември        31  11  3  17  34:47   36
12. Локомотив (Сф)   32   9  7  16  33:50   34
13. Крумовград       32   8  9  15  19:35   33 
14. Локомотив (Пд)   32   7  8  17  28:43   29
15. Ботев (Вр)       31   6  6  19  25:57   24
16. Хебър            32   3  8  21  26:58   17

/КМ/

Свързани новини

02.05.2025 22:41

"В ситуация сме, в която нищо не работи", призна наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не скри разочарованието си след равенството 1:1 срещу Локомотив (София). По този начин "черно-белите" остават на 14-ото място в класирането само на 2 точки пред Ботев (Враца)
02.05.2025 11:58

Вратарите Васил Камбуров, Кирил Акалски, Илко Пиргов и Георги Петков са следващите четирима участници в бенефисния мач на Мартин Камбуров

Прощалният мач на голмайстор номер 1 в историята на българския футболен елит е на 1 юни от 16:30 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив. Билетите за двубоя са в продажба в мрежата на Ивентим.
29.04.2025 17:19

Драгомир Драганов ще ръководи дербито Лудогорец - Левски

Съдийски назначения за срещите от 32 кръг на efbet Лига: 1 май 2025 г., четвъртък, 19:30 ч.ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов4-ТИ:    Мартин Иванов
28.04.2025 20:05

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич: “Направихме лоши решения в мача, сами трябва да излезем от дъното на класирането"

Локомотив (Пловдив) претърпя четвърта поредна загуба в efbet Лига, след като в 31-ия кръг отстъпи с 0:2 при гостуването на Септември (София). Така пловдивчани остават на 14-о място с 28 точки, на 2 след Крумовград и на 5 след Локомотив (София)."Да,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:22 на 02.05.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация