ЦСКА 1948 победи Славия след попадение на Талис

Тази победа е иза предното треньорско ръководство, заяви треньорът на ЦСКА 1948 след успеха срекщу Славия
Изказвания след мача от 32-ия кръг в Първа лига между Славия и ЦСКА 1948 (0:1)
Мачове от 32-ия кръг в Първа футболна лига: Ботев Враца - Септември София - 3:2 (2:0) голмайстори: 1:0 Мартин Смоленски 9, 2:0 Браян Переа 45+2, 3:0 Браян Переа 48,
3:1 Мартин Христов 53, 3:2 Бертран Фурие 86 Славия - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0) голмайстори 0:1 Талис 85 по-късно днес: Локомотив Пловдив - Локомонтив София от четвъртък: Хебър - Крумовград 1:3 (0:2) голмайстори: 0:2 Каталин Иту 18, 38, 0:3 Питър Гуинари 79, 1:3 Филип-Кенан Дюнвалд 88 събота: Берое - ЦСКА-София Ботев Пловдив - Спартак Варна Лудогорец - Левски неделя: Черно море - Арда Кърджали временно класиране: 1. Лудогорец 31 25 4 2 64:14 79 точки - шампион 2. Левски 31 19 6 6 56:26 63 3. Арда 31 15 9 7 50:34 54 4. Черно море 31 14 11 6 41:27 53 - - - - - - - - - - - 5. ЦСКА-София 31 14 8 9 41:27 50 6. Ботев (Пд) 31 14 8 9 33:32 50 7. Спартак (Вн) 31 14 6 11 39:39 48 8. Берое 31 12 7 12 35:30 43 - - - - - - - - - - - 9. Славия 32 13 6 13 46:45 45 10. ЦСКА 1948 32 9 10 13 39:45 37
11. Септември 31 11 3 17 34:47 36 12. Локомотив (Сф) 31 9 6 16 32:49 33 13. Крумовград 32 8 9 15 19:35 33 14. Локомотив (Пд) 31 7 7 17 27:42 28 15. Ботев (Вр) 31 6 6 19 25:57 24 16. Хебър 32 3 8 21 26:58 17
/ГК/
Моля потвърдете купуването на избраната новина