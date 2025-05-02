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ЦСКА 1948 победи Славия след попадение на Талис

Асен Даскалов
ЦСКА 1948 победи Славия след попадение на Талис
ЦСКА 1948 победи Славия след попадение на Талис
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
02.05.2025 19:22
 (БТА) 
Мачове от 32-ия кръг в Първа футболна лига:

Ботев Враца - Септември София - 3:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Мартин Смоленски 9, 2:0 Браян Переа 45+2, 3:0 Браян Переа 48, 
3:1 Мартин Христов 53, 3:2 Бертран Фурие 86

Славия - ЦСКА 1948            - 0:1 (0:0)
голмайстори 0:1 Талис 85

по-късно днес:
Локомотив Пловдив - Локомонтив София

от четвъртък:
Хебър - Крумовград      1:3 (0:2)
голмайстори: 0:2 Каталин Иту 18, 38, 0:3 Питър Гуинари 79, 1:3 Филип-Кенан Дюнвалд 88

събота:
Берое - ЦСКА-София
Ботев Пловдив - Спартак Варна 
Лудогорец - Левски

неделя:  
Черно море - Арда Кърджали

временно класиране: 
 1. Лудогорец        31  25  4   2  64:14   79 точки - шампион
 2. Левски           31  19  6   6  56:26   63
 3. Арда             31  15  9   7  50:34   54 
 4. Черно море       31  14 11   6  41:27   53
 - - - - - - - - - - - 
 5. ЦСКА-София       31  14  8   9  41:27   50
 6. Ботев (Пд)       31  14  8   9  33:32   50
 7. Спартак (Вн)     31  14  6  11  39:39   48
 8. Берое            31  12  7  12  35:30   43
 - - - - - - - - - - -
 9. Славия           32  13  6  13  46:45   45  
10. ЦСКА 1948        32   9 10  13  39:45   37
11. Септември        31  11  3  17  34:47   36
12. Локомотив (Сф)   31   9  6  16  32:49   33
13. Крумовград       32   8  9  15  19:35   33 
14. Локомотив (Пд)   31   7  7  17  27:42   28
15. Ботев (Вр)       31   6  6  19  25:57   24
16. Хебър            32   3  8  21  26:58   17

/ГК/

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02.05.2025 19:31

ЦСКА 1948 прекъсна слаба серия с успех срещу Славия

Мач от 32-ия кръг в Първа футболна лига: Славия - ЦСКА 1948         0:1 (0:0)голмайстори: 0:1 Талис 85жълти картони: Чунг До, Жордан Варела, Роберто Райчев (Славия), Луан Аугусто, Марио Петков (ЦСКА 1948)главен съдия: Кристиян Колевстадион

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Към 19:48 на 02.05.2025 Новините от днес

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