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Ивайло Стоянов ще ръководи срещата между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив от 15-ия кръг на Първа лига

Ива Кръстева
Ивайло Стоянов ще ръководи срещата между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив от 15-ия кръг на Първа лига
Ивайло Стоянов ще ръководи срещата между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив от 15-ия кръг на Първа лига
снимка: БТА архив
София,  
23.10.2023 12:41
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от 15-ия кръг на Първа футболна лига:

25 октомври 2023 г., сряда, 17:30 часа
ФК Етър ВТ - ПФК Ботев Враца
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Константин Делов Писков     
 
26 октомври 2023 г., четвъртък, 12:30 часа
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив София 1929
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
26 октомври 2023 г., четвъртък, 15:00 часа
ПФК Черно море -  Пирин ЕООД
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
26 октомври 2023 г., четвъртък, 17:30 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
27 октомври 2023 г., петък, 14:00 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Крумовград
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
27 октомври 2023 г., петък, 16:30 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
27 октомври 2023 г., петък, 19:00 часа
ПФК Берое Стара Загора - ПФК Левски
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
29 октомври 2023 г., неделя, 18:15 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Хебър 1918
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ИК/

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Към 13:18 на 23.10.2023 Новините от днес

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