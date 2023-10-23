Ивайло Стоянов ще ръководи срещата между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив от 15-ия кръг на Първа лига

site.btaИвайло Стоянов ще ръководи срещата между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив от 15-ия кръг на Първа лига
Съдийски назначения за мачовете от 15-ия кръг на Първа футболна лига:
25 октомври 2023 г., сряда, 17:30 часа
ФК Етър ВТ - ПФК Ботев Враца
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Константин Делов Писков
26 октомври 2023 г., четвъртък, 12:30 часа
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив София 1929
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Николай Георгиев Ангелов
26 октомври 2023 г., четвъртък, 15:00 часа
ПФК Черно море - Пирин ЕООД
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Димитър Панайотов Костов
26 октомври 2023 г., четвъртък, 17:30 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Николай Йорданов Колев
27 октомври 2023 г., петък, 14:00 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Крумовград
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
27 октомври 2023 г., петък, 16:30 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Йордан Веселинов Гулев
27 октомври 2023 г., петък, 19:00 часа
ПФК Берое Стара Загора - ПФК Левски
ГС: Васил Петров Минев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Мартин Живков Богдев
29 октомври 2023 г., неделя, 18:15 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ИК/
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