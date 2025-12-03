Алекса Каратанчева и Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в Турция, Каратанчева достигна четвъртфиналите на двойки

Българките Алекса Каратанчева и Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната квалификантка Каратанчева елиминира Нина Радованович (Франция). Българката направи серия от четири поредни гейма и поведе с 5:2, когато съперничката ѝ реши да се откаже заради физически проблем след 33 минути на корта.

Така тийнейджърката ще играе утре за място на четвъртфиналите срещу Джулиана Бестети (Италия).

32-годишната Стаматова пък надделя над британката Руби Куулинг с 6:2, 3:6, 6:3 за два часа и четвърт игра, след като навакса равен пробив пасив в решаващия трети сет и затвори мача със серия от три поредни гейма.

Тя ще срещне номер 7 Илай Йорук (Турция) във втория кръг.

Стаматова вече започна с успех на двойки, като заедно със Селина Атай (Турция) победиха Аделина Лачинова (Латвия) и Кларя Вая (Сърбия) с 2:6, 6:2, 10-4.

По-късно през деня Каратанчева и беларускинята с български паспорт Уляна Храбавец надиграха румънките Дария Йоана Пасторик и Алексия Траска с 6:3, 7:6(3) за час и 22 минути игра, като се класираха за четвъртфиналите.

Двете очакват сблъсък с водачките в схемата Стефания Божица (Румъния) и Анастасия Запаринюк (Украйна).