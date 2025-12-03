site.btaОБНОВЕНА Алекса Каратанчева и Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в Турция, Каратанчева достигна четвъртфиналите на двойки
Българките Алекса Каратанчева и Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.
18-годишната квалификантка Каратанчева елиминира Нина Радованович (Франция). Българката направи серия от четири поредни гейма и поведе с 5:2, когато съперничката ѝ реши да се откаже заради физически проблем след 33 минути на корта.
Така тийнейджърката ще играе утре за място на четвъртфиналите срещу Джулиана Бестети (Италия).
32-годишната Стаматова пък надделя над британката Руби Куулинг с 6:2, 3:6, 6:3 за два часа и четвърт игра, след като навакса равен пробив пасив в решаващия трети сет и затвори мача със серия от три поредни гейма.
Тя ще срещне номер 7 Илай Йорук (Турция) във втория кръг.
Стаматова вече започна с успех на двойки, като заедно със Селина Атай (Турция) победиха Аделина Лачинова (Латвия) и Кларя Вая (Сърбия) с 2:6, 6:2, 10-4.
По-късно през деня Каратанчева и беларускинята с български паспорт Уляна Храбавец надиграха румънките Дария Йоана Пасторик и Алексия Траска с 6:3, 7:6(3) за час и 22 минути игра, като се класираха за четвъртфиналите.
Двете очакват сблъсък с водачките в схемата Стефания Божица (Румъния) и Анастасия Запаринюк (Украйна).
/ДВ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина