Антични гробни съоръжения са открити при ремонта на парк "Пети октомври" в Стара Загора

Тринадесет антични гробни съоръжения са открити при ремонта на централния парк „Пети октомври“ в Стара Загора. Това съобщи за БТА директорът на Регионалния исторически музей в града Петър Калчев. По думите му, находките са част от голям некропол, разположен южно от сградата на община Стара Загора.

„Това е обширен некропол, проучван още по време на строежа на сградата на местната администрация, на зала „П. Р. Славейков“, както и при реконструкцията на площадното пространство. Той се простира на изток до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и на юг до ул. „Христо Ботев“. Некрополът е извън крепостните стени на античния град“, уточни археологът.

Калчев поясни, че откритите гробове са сравнително бедни. Те се датират от християнския период след IV–V век до Средновековието. Сред малкото артефакти се откроява стъклена гривна от XII век. „Вероятно гробовете принадлежат както на късноантичния, така и на средновековния период“, допълни той.

Археологическите находки са открити при ремонтните дейности около фонтана в парка, където се е наложило извършване на по-дълбоки изкопни работи. В момента гробовете се проучват от екип на музея.

Директорът съобщи още, че на друг археологически обект – в парк „Зеления клин“ – е разкрит изключително богат гроб.

„При започналото този археологически сезон проучване на Източния некропол на Августа Траяна беше открит античен гроб, ориентиран юг–север и покрит с тегули. При разкопките се установи, че погребаният е млада жена, положена по гръб с глава на юг и крака на север. Ръцете са изпънати – лявата при таза, а дясната върху бедрото. При лявото ѝ стъпало беше открита част от череп на втори индивид, вероятно дете, заедно с няколко стъклени мъниста“, разказа Калчев.

Гробният инвентар включва девет бронзови монети, керамична амфорка, миниатюрна лампа и малка костена игла, керамична паничка, стъклен съд и бронзово капаче. На лявата ръка на жената са намерени сребърна гривна и пръстен, а на дясната – втора гривна. До лявото стъпало са открити желязна игла и железен предмет, а в близост до краката – ромбовидни стъклени пластини.

Една от бронзовите монети е на император Гордиан Трети (238–244 г.), което позволява гробното съоръжение да бъде датирано към този период.