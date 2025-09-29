Колективната изложба „Естафета“ изследва границата между независимост и взаимност

Петима автори се събират в „Естафета“ – изложба-експеримент върху етичните аспекти на вдъхновението. В експозицията, която се открива на 29 септември в културно пространство „Бобина“ и ще продължи до 9 октомври, се изследва границата между независимост и взаимност, съобщават домакините.

„Естафета“ събира петима автори в творческа щафета около пет понятия – дупка, отражение, мрежа, петно и затвор. Артистите Биляна Токмакчиева, Йоанна Ласкова, Лиляна Александрова, Самуил Велев и Цветина Здравкова имат за задача да творят не в колектив, а като всеки основава следващите етапи от работата си на това, което е създал друг. Експозицията показва 25 работи, тематично организирани в пространството – рисунки, обекти и инсталации, но и следи от процеса – прототипи, инструкции и начални версии.

„Заради диалога между артистите, който процесът насърчава, публиката е приканена да гледа „бавно“. Необходимо е вникване, своеобразен анализ, за да бъде разчетен визуалният разговор между артистите. Един бърз поглед би уловил отделни работи, но не задължително и тяхната връзка. В този смисъл изложбата е карта на взаимовръзки. Какво ще рече вдъхновение? Как и в каква посока протича? Какво дължим на онова, което ни е провокирало? Трябва ли да заявим откъде сме тръгнали? Тези въпроси се родиха и затвърдиха в процеса на работа и респективно са по един или друг начин отразени и в експозицията“, казва кураторката Бояна Райчева.

По думите на екипа, на зрителя е предложена не хронология, а карта на експеримента, която приканва публиката да се включи в разговора.

/ВСР