Започна подкастът "Образование" на Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа", а първият гост е бил министър Красимир Вълчев

Започна подкастът "Образование" на Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа", съобщи председателят на синдикалната организация д-р Юлиян Петров.

Първите гости на подкаста са били министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и инженер Димитър Манолов - президент на КТ "Подкрепа".

Гости на подкаста ще са също председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов, председателят на Синдиката "Образование" д-р Юлиян Петров, председателят на Комисията по образованието и науката в Народното събрание проф. Андрей Чорбанов, председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова и още много държавници, и общественици, които са радетели за по-добро българско образование, отбелязват от учителския синдикат.

Водещ на подкаста е журналистът от "БГ радио" Симеон Колев, който ще поведе слушателите и зрителите през най-важните теми от света на българското образование и ще ги срещне с хората, свързани с него.

Форматът ще излиза всеки петък и ще се предлага както в аудио, така и във видео версия.

Подкастът "Образование" има амбицията да бъде трибуната на учителите и синдикалните членове, които ще поставят своите въпроси, а на тях ще отговарят водещи обществени личности - министри, депутати, духовници, както и представители на самия синдикат. Така всяка седмица ще се изгражда пространство за диалог по най-важните теми в образованието и обществото.

"С този подкаст искаме да дадем възможност гласът и въпросите на българските учители да бъдат чути. Ще се срещаме с важни обществени фигури, ще коментираме актуалните теми и ще задаваме ключови въпроси за бъдещето на образованието. Всички сме свързани с образованието. Благодарни сме на Симеон Колев, че прие да бъде водещ на този проект", казва д-р Юлиян Петров - председател на Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа".

Новият подкаст ще бъде достъпен под името подкаст "Образование" в Spotify, YouTube, Apple Podcasts, в сайта и във Фейсбук страницата на Синдиката "Образование".

Първият епизод от новия подкаст "Образование" започна с министър Красимир Вълчев и с важни ключови послания за ролята на Синдиката "Образование“, за възпитанието и ценностите в образователната система, за дисциплината и качеството на обучението, за възпитателната функция и добродетелите, за ролята на учителя, за сътрудничество между учители и родители.

Подкастът "Сърцето на учителя и силата на синдиката", с президента на КТ „Подкрепа“ инженер Димитър Манолов, излезе днес, съобщават от учителския синдикат.