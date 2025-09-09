По думите на Чарли Шийн, бащинството бързо е превзело живота му, след като е спрял алкохола преди осем години

Чарли Шийн споделя, че бащинството е придобило ключова роля в живота му, след като преди осем години изоставя алкохола и наркотиците, съобщава АП.

„Да бъдеш баща се превърна в интересна ежедневна работа, изпълнена с внезапна отговорност. Трябваше да отговарям на обажданията – и това беше удивително“, казва актьорът, добавяйки, че след като „най-накрая оставил бутилката“, децата му започнали отново да го посещават.

Тези мисли Шийн сподели по време на събитие в културния център на 92-ра улица в Ню Йорк, където заедно с актьора и писател Дейвид Духовни обсъди процеса на писане на мемоарите си „Книгата на Шийн“ (The Book of Sheen), пътя към трезвеността и любовта си към актьорската игра.

Актьорът признава, че борбата му със зависимости е белязала голяма част от кариерата му и че за да напише откровено книгата, която излиза днес, са му били нужни години на саморефлексия.

Израснал на снимачната площадка, Шийн започва още като дете да снима домашни филми, преди да направи големите си пробиви с „Взвод“ и „Уолстрийт“. Холивудската му кариера обаче е съпътствана от десетилетия на злоупотреба с наркотици, съдебни битки, диагноза ХИВ и бурни разводи.

„Аз съм добро момче“, казва Шийн и допълва: „Добрите момчета понякога правят лоши неща. Единственият начин да останеш добро момче е да признаеш това и да продължиш напред.“

Разговорът протича в приятелска атмосфера, а Духовни похвали мемоарите, определяйки ги като „неотмъстителни“: „Не си враждебен към никого в книгата, дори към себе си, и това наистина ценя. Виждам благото отношение не само към другите, но и към теб самия“, похвали той автора.

Книгата проследява живота на Шийн от раждането му през 1965 г. до решението му да стане трезвен през 2017 г. Стилът е необичаен – с нарочно изкривени думи, записани така, както актьорът ги чува в ума си.

Шийн признава, че е бил вдъхновен от „Апокалипсис сега“ (1979), където играе баща му Мартин Шийн. „Исках читателят да се чувства така, сякаш е в една стая с мен, на малко вечерно парти“, казва той.

В центъра на книгата стои зависимостта му и дългият процес на възстановяване. Шийн говори открито за „силния сексуален елемент“ в употребата на наркотици като кокаин и признава, че алкохолът – който му е помагал да потиска заекването, е бил „най-трудният наркотик за преодоляване“.

„Писането на книга беше най-предизвикателната работа в живота ми, но и най-удовлетворяващата. Невероятно е да имаш проект, за който не ти е нужно ничие одобрение – само ти и страницата. Може би следващото нещо, което ще направя, е сценарий за ролята ми“, споделя Шийн.

Кариерата му започва още в детството в Малибу, където снима домашни филми със съседите си – братята Крис и Шон Пен. Кадри от тези филми, досега показвани единствено пред семейството и близките, ще бъдат включени в двусерийния документален филм на „Нетфликс“, озаглавен aka Charlie Sheen, който излиза в сряда.