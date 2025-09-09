Учени откриха миниатюрни златни квантови игли с редица потенциални приложения

Учени от Токийския университет, Япония, са открили миниатюрни златни квантови игли с уникални свойства с редица възможни приложения, пише "Сайънс дейли".

Авторите на настоящото изследване обясняват, че златните квантови игли - новооткрита нанокластерна структура, се образуват при необичайни условия на синтез.

За разлика от типичните сферични нанокластери, тези издължени образувания с форма на молив проявяват уникални квантови свойства и реагират на близка инфрачервена светлина.

Нанокластерите представляват ансамбъл от хомогенни или хетерогенни атоми или молекули с характерни размери от порядъка на няколко нанометра.

За целите на изследването авторите му са визуализирали геометричната структура на растящи златни нанокластери в най-ранните им етапи. По време на този процес те успешно са "отгледали" и нова структура от издължени нанокластери, които са нарекли "златни квантови игли".

Благодарение на своята чувствителност към светлина в близкия инфрачервен диапазон, тези "игли" могат да намерят редица приложения - от образна диагностика с много по-висока разделителна способност до по-ефективно преобразуване на светлинна енергия.

Въпреки че златото обикновено предизвиква асоциации с разкош и лукс, то е и основен елемент на съвременната нанотехнология благодарение на уникалните си структури и свойства в наномащаб.

Синтезирането на златни нанокластери с желаните размер, форма и състав обаче все още представлява предизвикателство.

Японските учени за първи път са успели да надникнат в "черната кутия" на образуването на златните нанокластери и са открили новия тип наноструктури.

"Започнахме този проект с убеждението, че разбирането на началните етапи на образуване на кластерите ще доведе до разработването на нови, целенасочени методи за синтез на желаните структури", пишат авторите на изследването, публикувано в списанието на Американското дружество на химиците.

Следващата цел на специалистите е да проучат синтезирането на други уникални нанокластери чрез по-нататъшно усъвършенстване на условията за синтез. Те изразяват и готовност за сътрудничество с други експерти, за да насърчат приложението на златните квантови игли, като се възползват от техните изключителни оптични свойства.

Учени по-рано създадоха по-дълготрайни квантови батерии.