Двама граждани на Босна и Херцеговина са арестувани близо до лагера на привържениците на сръбския президент Александър Вучич в Белград

Близо до Пионерския парк в Белград, където е разположен лагер на привържениците на сръбския президент Александър Вучич, снощи са арестувани граждани на Босна и Херцеговина, за които е установено, че нямат регистрация на територията на Сърбия, съобщиха днес от министерството на вътрешните работи, предават сръбските медии. Двете задържани лица с инициали М.С. и С.Р. са съответно на 30 и 22 години.

В изявлението на сръбското МВР се добавя, че у М.С. са открити метален бокс и калъф за телефон с албанското знаме.

Срещу задържаните ще бъде повдигнато обвинение за престъпление по закона за чужденците, докато срещу М.С. ще бъде повдигнато и обвинение за престъпление по закона за оръжията и боеприпасите.

МВР на Сърбия не дава подробности дали е имало контакт или пререкание между босненските граждани и сръбските граждани, пребиваващи в лагера в Пионерския парк.

Лагерът, около който често стават инциденти, бе издигнат през март от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия в отговор на масовите антиправителствени протести, които продължават в Сърбия от миналия ноември заради 16-те загинали в северния сръбски град Нови Сад при срутването на бетонната козирка на жп гарата в града.

Първоначално в лагера под прозорците на сградата на Президентството се настаниха студенти, които се обявиха против блокадите на факултети, възникнали след трагедията в Нови Сад.

През последните месеци хора на различна възраст разпънаха допълнителни шатри и палатки и затвориха движението по бул. "Крал Александър", който преминава между Президенството и Народната Скупщина.