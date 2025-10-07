Международни реакции по повод втората годишнина от атаката на "Хамас" срещу Израел

Агенция Ройтерс направи обобщение на международните реакции по повод днешната втора годишнина от атаката на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел, дала началото на конфликта в ивицата Газа.

Ето реакциите на световни лидери и други хора.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен:

"Никога няма да забравим ужаса от атаките на "Хамас" на 7 октомври (2023 г.) и болката, която те причиниха на невинните жертви, техните семейства и целия израелски народ преди две години".

"Ние почитаме паметта им, като работим неуморно за мир. Незабавното освобождаване на всички заложници и прекратяването на огъня са вече много близо ... Трябва да се възползваме от този момент, за да проправим пътя към траен мир в региона, основан на решението за държави."

Президентът на Франция Еманюел Макрон:

"Две години след неописуемия ужас от тероризма на "Хамас", болката остава все така силна. Ние не забравяме. Повтарям призива на Франция: освобождаването на всички заложници и прекратяването на огъня трябва да бъдат осъществени без забавяния."

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони:

"Изминаха две години от позорното кръвопролитие, извършено от терористите от "Хамас" срещу хиляди беззащитни и невинни израелски граждани, включително жени и деца. Неописуеми престъпления, които превръщат 7 октомври (2023 г.) една от най-мрачните страници от историята."

"Насилието на "Хамас" предизвика безпрецедентна криза в Близкия изток. Военната реакция на Израел надхвърли всякакви принципи на пропорционалност, като отне живота на прекалено много невинни хора сред цивилното население на ивицата Газа."

"Всички ние имаме задължението да направим всичко, което е по силите ни, за да гарантираме успеха на тази ценна и крехка възможност - мирния план, представен от (американския) президент Доналд Тръмп."

Британският министър-председател Киър Стармър:

"Днес отбелязваме две години от ужасяващите атаки срещу Израел, извършени от терористите на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Времето не омаловажава злото, на което станахме свидетели в онзи ден. Това е най-тежкият удар срещу еврейския народ от времето на Холокоста."

"От този ужасен ден насам много хора преживяха истински кошмар. Когато разговарях със семействата на британските заложници им обещах, че няма да престанем да полагаме усилия, докато близките им не се приберат у дома."

"Нашият приоритет в Близкия изток остава същият - освобождаване на заложниците. Увеличаване на помощта за Газа. И примирие, което да доведе до траен и справедлив мир като стъпка към решение с две държави. Безопасен и сигурен Израел, редом с жизнеспособна палестинска държава."

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис:

"Днес спираме, за да почетем жертвите на терора. Заставаме твърдо против омразата и насилието. Докато преговорите напредват по плана на президентът на САЩ (Доналд Тръмп), призоваваме всички страни да действат със смелост и сдържаност: към трайно прекратяване на огъня, освобождаване на всички заложници и бъдеще на мир и сигурност за всички."

Шведският министър-председател Улф Кристершон:

"Изминаха точно две години от ужасяващата терористична атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври (2023 г.). Атаката бе насочена изцяло срещу цивилни израелци - семейства, жени, деца и танцуващи младежи. Това беше най-тежкото масово убийство на евреи от време на Холокоста."

"Оттогава евреите в Швеция свидетелстват, че се чувстват несигурни в собствената си страна. Моето послание е: в Швеция няма място за антисемитизъм. Евреите в Швеция трябва да може да носят с гордост Звездата на Давид, да посещават синагогата и да оставят децата си в еврейски училища. Всички шведски евреи трябва да знаят, че ние сме зад вас."

Изявление на "Хамас" и други въоръжени групировки:

"Изборът за съпротива с всички средства е единственият начин да се противопоставим на ционисткия враг."

Хилда Вайстал, на 42 години, израелски гражданин:

"Заложниците са като отворена рана, не мога да повярвам, че минаха две години, а те все още не са у дома. Наистина се надявам, че всички лидери ще положат усилия и тази война ще приключи."

Мохамед Диб, на 49 години, жител на ивицата Газа:

"Вече две години живеем в страх, ужас, разселване и разруха. Надявам се, че с тези нови преговори ще се постигне примирие и окончателно прекратяване на войната."