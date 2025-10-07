Безплатни прегледи по програма за превенция на хроничните незаразни болести ще има в болницата в Свищов

В Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Димитър Павлович“ в Свищов ще се състоят безплатни прегледи по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., съобщиха от лечебното заведение.

На 8 и 15 октомври 2025 г. от 13:00 до 18:00 ч. прегледите ще се водят от д-р Маргарита Чекова, а според предвидения график на 9 и 16 октомври по същото време ще бъдат провеждани от д-р Маргарита Тасева. На 10 и 13 октомври прегледи ще извършва д-р Иван Тихомиров.

Независимо от здравноосигурителния им статус и фамилната обремененост, в скрининговата кампания за белодробни и сърдечно-съдови заболявания могат да участват хора на над 40-годишна възраст, а за диабетни заболявания могат да се изследват хора на над 18-годишна възраст.

Прегледите ще се извършват в приемен кабинет, намиращ се в западен коридор от централния вход на болницата. Записване на часове желаещите могат да направят на телефон 0631/69213 и 0877943277, както и на Регистратурата на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“.

През октомври 2024 г. над 140 души се възползваха от безплатните прегледи за белодробни болести и за сърдечно-съдови заболявания в болницата в Свищов.