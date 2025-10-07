Матеу Алемани беше назначен на ръководен пост в Атлетико Мадрид

Матеу Алемани ще заеме ръководен пост в Атлетико Мадрид, съобщават от испанския клуб във вторник.

Алемани, който напусна Барселона през 2023 година, беше свързван със завръщане в испанския шампион през миналата зима. Специалистът ще бъде директор по футболните въпроси в мъжкото направление на "червено-белите". Това го поставя начело на операциите, свързани с първия състав, воден от треньора Диего Симеоне. 62-годишният Алемани ще отговаря и за работата в академията на клуба от Мадрид.

Опитният ръководител беше изпълнителен директор и президент на Майорка, както и директор във Валенсия, след което около 2 години работи в Барса.

Матеу Алемани посети футболистите и служителите в спортен център Махадаонда заедно със своя колега Карлос Бусеро, директор по футбола в Атлетико Мадрид. Алемани ще започне работа веднага.

Столичани се намират на пето място в класирането в Примера дивисион с 13 точки след равенството си 1:1 срещу Селта Виго на 5 октомври.