Дарителска кампания обявиха от НЧ „Христо Ботев - 1961“ за възстановяване на магерницата в пернишкото с. Люлин

Дарителска кампания обявиха от Народно читалище (НЧ) „Христо Ботев - 1961“ за възстановяването на магерницата в пернишкото с. Люлин, каза за БТА председателят му Виделин Митков.

По този повод в читалището ще се проведе литературна вечер, в която ще бъдат представени книгите „Как се живее“ и „Пробуждане“ на авторката Милена Миленова. Гости по време на представянето и четенето ще бъдат журналистът Хелиана Стоичкова и актрисата Ани Михайлова.

Идея на писателката била да направи литературната вечер и да бъдат прочетени нейните книги с мисия - тя иска да подкрепи и кампанията по набирането на средства за реновирането на магерницата в селото, допълни Митков.

На 5 септември (петък) от 18:00 ч. Милена Миленова заедно с Хелиана Стоичкова и Ани Михайлова ще се срещнат с почитателите на литературата и с хората, които имат желанието да подкрепят кампанията на НЧ „Христо Ботев – 1961“.

Обявена е дарителска сметка, по която ще бъдат превеждани постъпилите средства, каза още председателят на читалището в с. Люлин.

„Това е мястото, където се събират близки и роднини, за да отдадат почит по време на панихиди и задушници. Съществуващата постройка е в лошо състояние", допълни още Виделин Митков.