Третото издание на Фестивала на рибената чорба ще се състои в събота в силистренското село Попина

Третото издание на Фестивала на рибената чорба ще се проведе в събота в силистренското село Попина, съобщиха организаторите от местното Народно читалище „Христо Ботев 2021“.

Те отбелязаха, че интересът към събитието е голям и повече от месец преди фестивала приемът на заявки за участие във фолклорната програма е преустановен. В програмата ще се включат над 270 самодейци от областите Силистра, Русе и Варна.

Целта на фестивала е да се съхрани традицията за приготвяне на вкусна рибена чорба, да се утвърди присъствието на фолклорното наследство в съвременния живот и да се предостави възможност за изява на многобройните колективи и индивидуални изпълнители.

Организаторите предвиждат щандове с български занаяти и ръкоделия, пресъздадени по традиционен начин. Ще има и „улица“ с маси за представяне на домашни деликатеси – мезета, сладкиши, пчелни продукти, вина, ракии и други изделия. Право на участие има всеки, който желае да представи собствената си продукция.

Село Попина е свързано с река Дунав от векове, а риболовът е бил основен поминък на местните жители в продължение на много години.