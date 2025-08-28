Община Плевен кандидатства с проект за инсталиране на фотоволтаични системи в осем социални услуги

Община Плевен кандидатства с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за изграждане на фотоволтаични електрически системи в осем социални услуги. Това бе съобщено на заседанието на Общинския съвет, който подкрепи предложението на кмета Валентин Христов Общината да участва с проект по процедура „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги" по НПВУ.

Фотоволтаичните централи ще бъдат инсталирани върху покривите на социалните центрове. Те ще са с мощност до 30 kW, която е съобразена с енергопотреблението на всяка от услугите, като се предвижда максимално използване на произведената енергия за собствено потребление.

Общината планира като част от проекта да закупи и електрически автомобил и зарядна станция за него.

Бюджетът на подаденото проектно предложение е в размер на 858 600 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова подкрепа. Те включват разходи за инсталиране на фотоволтачините централи за 745 000 лева и за закупуване на електрически автомобил и зарядна станция за 113 600 лева.