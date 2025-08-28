Подробно търсене

ННА: Президентът на Ливан се срещна с катарския посланик в страната

Денис Киров
ННА: Президентът на Ливан се срещна с катарския посланик в страната
ННА: Президентът на Ливан се срещна с катарския посланик в страната
Снимка: ННА
Бейрут,  
28.08.2025 17:31
 (БТА)

Президентът на Ливан генерал Жозеф Аун се срещна днес с катарския посланик в страната шейх Сауд бин Андулрахман ал Тани, предава ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Срещата се състоя в президентската резиденция „Баабда“.

Катарският посланик потвърди подкрепата на страната му за Ливан.

„Подкрепата на Катар за Ливан в няколко различни сфери продължава, както и заявеното желание на страната да засили сътрудничеството между двете братски държави“, заяви посланикът.  

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)

/ДИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:59 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация