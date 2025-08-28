ННА: Президентът на Ливан се срещна с катарския посланик в страната

Президентът на Ливан генерал Жозеф Аун се срещна днес с катарския посланик в страната шейх Сауд бин Андулрахман ал Тани, предава ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Срещата се състоя в президентската резиденция „Баабда“.

Катарският посланик потвърди подкрепата на страната му за Ливан.

„Подкрепата на Катар за Ливан в няколко различни сфери продължава, както и заявеното желание на страната да засили сътрудничеството между двете братски държави“, заяви посланикът.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)