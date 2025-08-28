Общинските съветници в Елена одобриха няколко училища и детски градини да бъдат включени в списъка на МОН като защитени и средищни

На редовното си заседание общинските съветници в Елена одобриха предложението няколко училища и детски градини в общината да бъдат включени в списъка на Министерството на образованието и науката (МОН) за учебната 2025/2026 г. като защитени и средищни.

От училищата на територията на община Елена на критериите за средищни отговарят: Средно училище „Иван Н. Момчилов“ и Начално училище „Иларион Макариополски“ в Елена, Основно училище „Христо Ботев" в Беброво и Обединено училище „Отец Паисий" в Майско. На критериите за защитени училища отговарят: Обединено училище „Отец Паисий" в Майско за ученици от 8-и до 10-и клас, Основно училище „Христо Ботев“ в Беброво и Основно училище „Отец Паисий“ в Константин. За вписване в списъка на МОН като защитени детски градини ще бъдат предложени „Вяра, Надежда и Любов“ в Беброво, „Щастливо детство“ в Константин и „Мир“ в Каменари.

Общинският съвет одобри предложените промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена. Те са наложени от значителното намаляване броя на пътуващите с обществен транспорт. Увеличаването на личния автопарк на населението, нелоялната конкуренция и демографският фактор водят до намаляване на ползването на обществения превоз, е посочено в мотивите за промени. Линиите по общинската и областната транспортна схема са губещи и не изцяло компенсирани от държавата. Същевременно, от услугите на обществения автомобилен транспорт се възползват почти всички социални групи. Транспортното обслужване дава възможност на хората от малките и отдалечени населени места за достъп до административни, здравни услуги и изграждане на социални контакти. В тази връзка служители от общинската администрация са разгледали съществуващите към момента графици и транспортни разписания, изпълнявани от превозвачите и са извършили анализ на пътникопотока, след което резултатите са обсъдени с представители на различни институции и е направено допитване до гражданите с цел вземане на най-доброто решение.

Към градските линии се добавя една нова, която ще се движи в дните без събота и неделя.

Общинските съветници одобриха извършването на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г. на община Елена. Те касаят подписани нови договори за външно финансиране и добавяне на нови обекти и/или завишаване на стойности по съществуващи обекти. Част от промените са на база изготвени вече проекти, за чието изпълнение предварително заложените средства са недостатъчни.

На заседанието беше представен Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Елена 2021-2027 г. за периода 2022-2024 г. Според него общото техническо изпълнение на този етап е добро. За постигане на желаната визия за общината е необходимо да се инвестират усилия в развитието и популяризирането ú като туристическа дестинация за културен, кулинарен и опознавателен туризъм.

На сесията беше гласуван и Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на общината и Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2024 г. На заседанието бяха отправени няколко предложения, свързани с продажба и отдаване под наем на имоти, предоставяне на имоти за безвъзмездно управление, прекратяване на съсобственост, отчуждаване. Беше взето решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Палици“ чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години.

Други предложения от дневния ред бяха свързани с определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, и с учредяване безвъзмездно право на ползване на климатични системи в полза на Областна дирекция на МВР - Велико Търново за нуждите на районното управление в Елена. Разгледани бяха и резултатите от конкурса за избор на управител на „Елена Автотранспорт“ ЕООД и определяне на временен управител на общинското търговско дружество. Действащият досега управител Благой Кондаков остава като временен управител до провеждане на нов конкурс за избор, но за не повече от шест месеца от сключване на това споразумение.

В края на заседанието представители на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) общини Елена и Златарица“ направиха отчет за дейността си за периода 2016-2025 г.