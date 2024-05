Софийският университет “Св. Климент Охридски‘‘ ще бъде домакин на изложбата “50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“

Софийският университет (СУ) “Св. Климент Охридски‘‘ ще бъде домакин на изложбата “50 години Факултет по журналистика и масова комуникация“. Тя ще бъде представена в Централното фоайе в Ректората на СУ в периода от 10 до 13 май 2024 г., съобщават от висшето училище.

Експозицията включва десетки снимки и документи, които показват ярки епизоди от учебния, научния и всекидневния живот на студенти и преподаватели, през петте десетилетия в аудиториите и учебните студия, заедно с учебни издания, вестници, кадри от предавания и др.

Събитието се организира от Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет, допълват от СУ.

В Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет се проведе информационна среща за възможностите за провеждане на летен стаж в БТА. На нея бяха представени условията за провеждане на студентските стажове, ангажираността по отдели, перспективите за кариерно развитие, и въвеждането на новите технологии в работата на журналистите.

През април 2024 г. университетската телевизия “Алма Матер“, съвместно с група студенти от специалност “Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на СУ стартира производството и излъчването на най-новия си проект – телевизионната поредица “УниверситетЪТ“.

От Факултета припомнят, че през академичната 2024/2025 г. Факултетът по журналистика и масова комуникация отбелязва своята 50-годишнина. Половинвековният юбилей ще бъде отбелязан с организирането на Петата юбилейна международна научна конференция на тема: “Communications, Media and Education in the Paradigm of New Technologies and Artificial Intelligence” (б.а.–“Комуникации, медии и образование в парадигмата на новите технологии и изкуствения интелект“) от цикъла “Медиите и комуникациите на ХХI век“.

Академичното образование по журналистика в България започва през учебната 1952-1953 г. Тогава във Филологическия факултет на Софийския университет е открита специалността “журналистика”, прераснала по-късно в отделен факултет на висшето училище. Факултетът по журналистика и масова комуникация е създаден през 1974 г. Той предлага на студентите съвременна подготовка в професионалното направление “Обществени комуникации и информационни науки”, като осигурява редовно и задочно обучение в тясно профилни програми.

Мисията на ФЖМК е да постига високо качество на обучение за студентите от различните специалности и да подготвя високо квалифицирани кадри за системата на социалната комуникация.

