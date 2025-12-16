Повече от сто даровити деца от Разград получиха награди за постигнати успехи през 2025 година

Общо 116 даровити деца от Разград получиха награди за постигнати успехи през 2025 година. На церемонията, организирана от Община Разград във фоайето на Общинския културен център присъстваха ученици, родители, учители.

„Днес аплодираме тези, които със своите дарби, усилия и мечти доказват, че успехът идва с постоянство и вяра. Това са децата, които прославят името на Разград в областта на науката, изкуството, спорта и културата“, заяви началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки“ в Община Разград и водеща на събитието, Катерина Ганева. Тя изрази специална благодарност към родителите, учителите и треньорите, които стоят зад всяко постижение на младите таланти. „Нека тези награди бъдат не само признание за постигнатото, а и вдъхновение за нови върхове, победи и смели мечти“, каза Ганева.

Кметът на Община Разград Добрин Добрев не скри вълнението си, че в Разград има толкова много таланти, прославящи с успехите си града в страната и чужбина. Той подчерта, че тази церемония е още едно признание за тях. „Разград се гордее с вас. Бъдете здрави и продължавайте да развивате талантите си“, пожела кметът на момичетата и момчетата, представили достойно Разград през годината на различни конкурси, фестивали и състезания.

Грамотите и финансовите стимули за успехите им певците, танцьорите, музикантите, младите журналисти, художници и спортисти получиха от кмета Добрин Добрев, председателя на Общинския съвет Галина Георгиева, зам.-кметовете на Общината Полина Иванова, Елка Неделчева, Зорница Евгениева и секретаря Нели Добрева.

Музикални поздравления към участниците отправиха възпитаници на музикалната школа „Илия Бърнев“, школата по изкуства „Enjoy Music & Art School“ и Центъра за работа с деца. Церемонията завърши с обща снимка за спомен и с пожелание броят на талантливите деца в Разград да расте и техните успехи да вдъхновяват следващите поколения.

Традицията Община Разград да подкрепя талантливи деца е от единадесет години. През тази година за стимулиране и поощряване на малките таланти са предоставени 40 000 лв. от общинския бюджет. Средствата са разпределени съобразно постиженията на учениците.