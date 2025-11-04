Александър Желев ще бъде Дон Кихот в едноименния балет от Лудвиг Минкус на сцената на Старозагорската опера

Александър Желев ще бъде Дон Кихот в едноименния балет от Лудвиг Минкус този четвъртък, 6 ноември, на сцената на Старозагорската опера. Това става ясно от програмата, публикувана на официалния сайт на културната институция. В ролята на Китри ще бъде Юкари Мизу, в Базил ще се превъплъти Фиорди Лоха, Санчо Панса ще е Калин Любенов , Гамаш – Огъст Нюстром, Баща – Драгомир Христов, Кръчмарка – Петя Вънева, а в ролите на Дулсинея и Кралица ще бъде Ромина Славова.

Балетът „Дон Кихот“ е бляскав диамант в съкровищницата на операта. Страстни танци, пъстри костюми, изящни балерини и балетисти Това е пищен спектакъл, създаден в духа на голямата балетна традиция, носещ в себе си пулса на новото време. Той е сред върховите постижения на класическия танц, посочват от операта.

В балета „Дон Кихот“ участват всички артистисти от цялата многонационална балетна трупа на Старозагорската опера.

БТА припомня, че с премиерата на "Дон Кихот" бе открит Фестивалът на оперното и балетно изкуство в Стара Загора през 2018 година. Костюмите и сценографията на спектакъла са дело на Салваторе Русо, а хореограф е Аршак Галумян.

През 2019 година балетът на Старозагорската опера получи престижната награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци и Cantus Firmus „Кристална лира“ за „Дон Кихот“.