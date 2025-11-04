Подробно търсене

Александър Желев ще бъде Дон Кихот в едноименния балет от Лудвиг Минкус на сцената на Старозагорската опера

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Александър Желев ще бъде Дон Кихот в едноименния балет от Лудвиг Минкус на сцената на Старозагорската опера
Александър Желев ще бъде Дон Кихот в едноименния балет от Лудвиг Минкус на сцената на Старозагорската опера
Снимка: Старозагорска опера
Стара Загора,  
04.11.2025 09:15
 (БТА)

Александър Желев ще бъде Дон Кихот в едноименния балет от Лудвиг Минкус този четвъртък, 6 ноември, на сцената на Старозагорската опера. Това става ясно от програмата, публикувана на официалния сайт на културната институция. В ролята на Китри ще бъде Юкари Мизу, в Базил ще се превъплъти Фиорди Лоха, Санчо Панса ще е Калин Любенов , Гамаш – Огъст Нюстром, Баща – Драгомир Христов, Кръчмарка – Петя Вънева, а в ролите на Дулсинея и Кралица ще бъде Ромина Славова.

Балетът „Дон Кихот“ е бляскав диамант в съкровищницата на операта. Страстни танци, пъстри костюми, изящни балерини и балетисти Това е пищен спектакъл, създаден в духа на голямата балетна традиция, носещ в себе си пулса на новото време. Той е сред върховите постижения на класическия танц, посочват от операта. 

В балета „Дон Кихот“ участват всички артистисти от цялата многонационална балетна трупа на Старозагорската опера.

БТА припомня, че с премиерата на "Дон Кихот" бе открит Фестивалът на оперното и балетно изкуство в Стара Загора през 2018 година. Костюмите и сценографията на спектакъла са дело на Салваторе Русо, а хореограф е Аршак Галумян.

През 2019 година балетът на Старозагорската опера получи престижната награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци и Cantus Firmus „Кристална лира“ за „Дон Кихот“.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:29 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация