Пътят на еврото: Ползите от приемането на единната европейска валута разясниха представители на властта и експерти в градове от страната

Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, която започна от Бургас, премина през още четири областни града - Велико Търново, Смолян, Враца и Монтана. В нея отново се включиха министри, представители на институции, заети с процеса, експерти, които разясняваха основни етапи и срокове, както и готовността за приемане на единната валута от 1 януари 2026 г.

Гражданите в по-малките населени места имаха възможност да задават въпроси на експерти на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Велико Търново

Информационното събитие за въвеждане на еврото в България събра министри, заместник-министри, кметове и представители на институции в Голяма зала на Община Велико Търново като част от кампанията на Министерство на финансите и Българска народна банка, а негов модератор бе председателят на икономически и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова.

Министърът на финансите Теменужка Петкова каза, че членството ни в еврозоната означава икономическа и ценова стабилност, елиминиране на разходите за превалутиране от левове в евро. По думите ѝ то също така означава повече инвестиции, повече предприятия, повече работни места, икономически растеж, респективно и по-високи доходи за българските граждани.

Тя увери, че правителството има един основен приоритет и той е преходът към въвеждането на единната европейска валута да бъде плавен и справедлив.

Еврото ще даде на нашата държава предвидимост в цените, в търговията и в инвестициите. То ще премахне рисковете и ще засили доверието в България като сигурна и модерна икономическа среда, посочи министърът на електронното управление Валентин Мундров. Според него приемането на еврото е силен тласък в цифровизацията на държавата. Общата европейска валута ще улесни интегрирането на България в един цифров пазар, ще осигури нови възможности за иновации и ще създаде предвидима среда за бизнес, заяви Мундров.

С членството в еврозоната България ще може да се възползва от улеснен търговски оборот за фирмите от сектор отбрана, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Според министъра на туризма Мирослав Боршош еврозоната няма да ни даде повече приоритети от това, което ние самите имаме, но ще ги подчертае и ще ги изтъкне. Еврозоната със сигурност няма да направи "с магическа пръчка" по-добър туризма, но ще подчертае предимствата му и много по-лесно бизнесът ще общува с другия бизнес, когато това се извършва в една обща валута за най-големите икономики, каза той.

Враца

Във Враца Валентин Мундров посочи, че напредъкът на администрациите в процеса на въвеждане на еврото е около 98 процента.

По думите му министерството поддържа публична електронна платформа с актуални данни, в която се следи напредъкът на администрациите. "Целта ни е до края на настоящата година всички електронни услуги и информационни ресурси да бъдат адаптирани", каза той и поздрави община Враца за това, че администрацията ѝ е напълно адаптирана за работата с еврото.

Ключов аргумент за присъединяването на България към еврозоната е увеличението на доходите, каза експертът от Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) Петър Мишев.

Монтана

Около 300 души - граждани, представители на бизнеса, неправителствения сектор и администрацията, участваха в информационната среща за въвеждането на еврото, състояла се в конферентната зала на хотел "Житомир" в Монтана.

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев заяви, че с водената от въвеждането на валутния борд насам разумна фискална политика България е подготвена да извлече ползи от членството си в еврозоната. Той съобщи, че над 98 процента от информационните системи на публичната власт вече са адаптирани за работа с еврото, а всички 236 общини са подготвили нормативната си уредба. Банковата система и голяма част от бизнеса също са готови. По думите му информационната кампания вече е в ход, като срещи се провеждат във всички областни центрове и предстоят в около 200 по-големи населени места.

Смолян

Боршош участва в срещата и в Смолян, където заяви, че България става още по-привлекателна и сигурна туристическа дестинация като част от еврозоната. Сектор "Туризъм" е готов за еврозоната, хотелиери, расторантьори и туроператори отдавна работят с евро, посочи министър Боршош. По думите му с въвеждането на единната валута България става част от държавите, които вървят напред.

Състояха се и срещи, организирани от Комисията за защита на потребителите (КЗП) в по-малки населени места.

Безкасовите плащания остават по избор, обясниха експертите на информационна среща за въвеждането на еврото в Асеновград.

На срещата в Априлци беше уточнено, че левовете ще се обменят без такси шест месеца в банки и пощи, а безсрочно - в БНБ. "Подобни срещи са изключително полезни, защото дават нагледни примери за преминаването към еврото", каза Красимира Иванова от КЗП.

В Бобошево представителите на институциите посочиха, че всички налични банкови сметки и електронни средства ще бъдат автоматично преобразувани в евро към фиксирания курс, без необходимост от действия от страна на потребителите, като не се предвиждат комисионни такси, а от 8 октомври започва и налагането на глоби за търговци, които не са привели касовите си бележки и етикети към левове и евро.

Търговците ще трябва да продължат да работят с две каси през януари 2026 г., като ще приемат и двете валути, каза директорът на Национална агенция за приходите (НАП) - Монтана Анушка Вълова по време на среща в Борован.

Въпроси за правилното двойно етикетиране зададоха жители на Брегово по време на информационната среща за въвеждане на еврото.

Във Велинград бе посочено, че системата на НАП е готова за въвеждането на еврото и сама ще преизчислява сумите от лева в евро.

Въпроси за превалутирането на банкови креди и сметки след приемането на еврото у нас от 1 януари догодина зададоха граждани на експерти от КЗП по време на среща в град Ветово.

Договори, сключени преди въвеждането на еврото в България, не е необходимо да се преподписват, посочиха експерти на срещата в Генерал Тошево.

Жители на град Грамада изразиха притеснения докога курсът на еврото спрямо лева ще бъде фиксиран.

В Девня старши инспекторите от КЗП във Варна Велимира Иванова и Станислава Евтимова обясниха най-важните неща от Закона за въвеждането на еврото.

В Димитровград изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев каза, че санкциите за търговците, които не спазват изискванията на Закона за въвеждането на еврото, ще бъдат достатъчно респектиращи. Според него търговците се ориентират много добре в настоящата ситуация, което е предпоставка за оптимизъм при преминаването през периода на промяна от лева към единната европейска валута у нас.

В Долна Митрополия Ралица Кръстева от КЗП посочи, че основната задача на Комисията е да гарантира коректност, прозрачност и защита от недобросъвестни практики на търговците, като за това се извършва постоянен контрол. Законът за въвеждане на еврото съдържа ясно формулирани мерки и гаранции, които поставят защитата на потребителите като основен принцип при прехода, а за бизнеса - ясни правила, посочи тя.

По време на информационната среща в Земен, от КЗП обърнаха внимание възрастните хора в малките населени места да не се доверяват на непознати, които срещат на улицата или идват в домовете им, за да им "направят услугата" да им обменят пенсията или спестяванията в евро. "Категорично се касае за измама, нека не се предоверяват и да се пазят", каза Катерина Шереметева, която е главен инспектор към КЗП при Териториален отдел - Благоевград.

Посоката, която държим по въвеждане на еврото, е да сме партньори и с търговците, и с потребителите, каза Реджеб Мюмюн от КЗП на срещата в Ивайловград.

На срещата в Костинброд бяха обсъдени правилата за превалутиране и задълженията на търговците. Жанета Садразанова, главен инспектор в КЗП, посочи, че от 1 януари всички банкови сметки ще бъдат автоматично превалутирани по курса на Българската народна банка, като това няма да се отрази неблагоприятно на финансовото състояние на гражданите.

В каква валута ще връщат ресто търговците след 1 януари 2026 г., беше сред въпросите на информационна среща за еврото в Котел.

В Луковит гражданите се интересуваха какво ще се случи с трудовите договори след въвеждането на еврото и коя трябва да е водещата цена на етикетите. Експертите отговориха изчерпателно на всички питания, като стана известно, че електронните ваучери за храна автоматично ще се превалутират.

Въпроси за касовата обмяна на левове в евро в банките и издаването на фактури в началото на следващата година зададоха граждани на експерти от КЗП по време на срещата в Лясковец.

Експерти от КЗП и НАП обсъдиха с жители от Мадан връщането на ресто и засичането на касовите наличности в края на януари 2026 г. след въвеждане на еврото.

В Мизия бяха представени основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

В Оряхово, експертите на КЗП посочиха, че след 8 октомври тази година търговците, които нарушават изискванията на Закона за въвеждане на еврото, ще бъдат санкционирани.

Все повече търговци обявяват цените в лева и евро, а превалутирането е коректно, каза Никола Райков, главен инспектор в КЗП по време на информационната среща в Петрич.

По време на информационната среща в Попово Антония Стойчева, директор на офиса в Търговище към Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна, разясни задълженията на данъкоплатците в контекста на прехода от лев към евро.

На срещата в Провадия единственият поставен въпрос бе свързан с превалутирането при електронното попълване на данъчните декларации през следващата година. Десислава Воденичарова от НАП обясни, че който е използвал портала за електронни услуги и до момента е подавал данъчна декларация, знае, че самият софтуер е направен така, че до голяма степен да подпомага лицето при попълване на декларацията.

Темите за данъчните и осигурителни декларации бяха сред дискутираните и на информационната среща за еврото в Радомир.

Вендинг машините и автоматите на самообслужване от 1 януари ще работят само в евро, поясниха в Самоков експертите по време на срещата с гражданите.

В Сапарева баня беше поставен въпросът може ли търговец да откаже плащане на ПОС терминал при малка сметка. Експертите посочиха, че този казус не е уреден в законодателството и на практика търговецът може да откаже такова плащане, стига това да е предварително обявено.

Акцентът по време на срещата в Сатовча беше поставен върху двойното обозначаване на цените, сроковете за разплащане в левове и евро, както и автоматичното превалутиране на банковите сметки.

По време на информационната среща в Севлиево бе предложено кампанията да акцентира върху използването на картови плащания през януари 2026 година, когато ще е в сила едномесечният преходен период с разплащания в левове и евро. Според участници това ще улесни както потребителите, така и касиерите.

В Сливница Жанета Садразанова от КЗП припомни, че левовете ще могат да се обръщат в евро до края на 2026 г., като в големите градове това ще се случва във всички банки, а в малките населени места - в "Български пощи".

Възможно необосновано увеличение на цените бе сред темите на информационна среща за въвеждането на еврото в Созопол.

Връщането на ресто в търговските обекти след 1 януари 2026 г. трябва да е само в една валута, а плащанията може да са смесени по преценка на търговеца, каза Димитър Илиев от КЗП в отговор на въпрос, зададен от граждани на информационна среща в Стамболийски.

В Павел баня експертите посочиха, че основната цел на подобни срещи е хората и представителите на бизнеса да имат достъп до ясна и достъпна информация, за да премине промяната без напрежение и объркване.

Експерти на КЗП и на НАП разясниха на жители на град Пещера основните етапи и срокове в процеса по приемане на еврото.

В Хисаря търговци попитаха дали трябва всички артикули в касовите бележки да са посочени в двете валути.

В Хитрино директорът на офиса на агенцията в Шумен Десислава Воденичарова каза, че системите на НАП вече са готови за работа с евро, като от 8 август 2025 до 8 август 2026 г. касовите бележки ще съдържат суми в левове и евро по официалния курс, а търговците са длъжни да актуализират софтуера си.

Въпросите за двойното обозначаване на цените, плащанията в монети и необоснованото повишаване на цените бяха засегнати по време на информационна среща за еврото в Цар Калоян.

В Чепеларе Митко Петагов, главен инспектор в КЗП, каза, че хотелиерите нямат основания за притеснения за зимния туристически сезон. По думите му при хотелиерите превалутирането на цените ще бъде по-лесно, тъй като става дума за промяна в ценоразписите, докато при търговските обекти изискванията са по-комплексни.

До коя дата ще бъдат в обращение левовете, попитаха граждани в Червен бряг по време на срещата за въвеждането на еврото.

През следващата седмица ще се състоят информационни срещи в областните градове Кърджали, Хасково, Ямбол и Сливен.

С експертите на КЗП ще могатда разговарят гражданите във Велики Преслав, Вълчедръм, Дългопол, Берковица, Димово, Златарица, Гоце Делчев, Правец, Брезово.