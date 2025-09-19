Безкасовите плащания остават по избор, обясниха на информационна среща за въвеждането на еврото в Асеновград

Асеновград бе домакин на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Събитието се проведе в сградата на стария Общински съвет, а в него участваха Димитър Илиев от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Диана Кръстева от Националната агенция за приходите (НАП). Те представиха пред гражданите основните етапи и срокове от процеса по приемане на единната европейска валута от 1 януари 2026 година.

На срещата бе поставен въпрос дали държавата има стимули за малките търговци да предоставят възможност за безкасово плащане, например чрез поемане на част от банковите такси. В отговор Илиев посочи, че плащането с карта ще улесни както търговците, така и клиентите в преходния период, но решението остава индивидуално за всеки търговец и държавата няма политика за стимулиране на безкасовите разплащания. Той уточни, че от декември търговците ще получат стартови пакети с евробанкноти и евроцентове, като при липса на такива ще могат да връщат ресто и в левове.

Търговец постави въпрос дали фактурирането през януари 2026 година трябва да е в двете валути. Кръстева поясни, че когато отношенията са между търговци, такова изискване няма.

Всички банкови сметки ще бъдат превалутирани автоматично на 1 януари 2026 година, а банкоматите ще изплащат единствено евро, съобщи Илиев. Той припомни, че фиксираният курс за превалутиране е 1,95583 лева за едно евро. През януари гражданите ще могат да плащат и в левове, и в евро, но търговците ще връщат ресто само в евро. Изключение ще правят автоматите и вендинг машините, които ще работят единствено с евро.

От 1 януари 2026 година всички търговски банки и пощенските клонове ще обменят безплатно левове в евро за шест месеца, а БНБ за неограничен период от време, каза още експертът от КЗП. Той припомни, че КЗП е разработила мобилно приложение, което може да се използва за жалби и сигнали, като към него има електронен калкулатор за превалутиране от лева в евро и обратно.

В област Пловдив предстоят срещи в общините Стамболийски, Брезово, Кричим, Първомай, Садово, Перущица и Раковски. Информационна кампания се проведе в Сопот и Хисаря.