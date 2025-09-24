Възрастните хора да не се доверяват на услужливи непознати, които им предлагат да сменят парите им от лева в евро, призоваха от КЗП в Земен

Втора информационна среща в Пернишка област, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се проведе в заседателната зала на община Земен. Срещата бе организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП), а целта ѝ е да се разясни механизмът на превалутирането, както и какви са изискванията към търговците и правата на потребителите.

От КЗП обърнаха внимание възрастните хора в малките населени места да не се доверяват на непознати, които срещат на улицата или идват в домовете им, за да им "направят услугата" да им обменят пенсията или спестяванията в евро.

"Категорично се касае за измама, нека не се предоверяват и да се пазят", каза Катерина Шереметева, която е главен инспектор към Комисията за защита на потребителите при Териториален отдел Благоевград.

В срещата участваха инспектори на КЗП, представители на офис Перник към Териториална дирекция (ТД) на НАП в София, синдикати, кметове и кметски наместници от Земенско. Заинтересованите поставиха редица въпроси, включително и за ПОС терминалите, като Катерина Шереметева обясни, че устройствата не са задължителни. На този етап няма наредба, която да задължава търговците задължително да разполагат с ПОС терминал и опцията за безкасово плащане. В малките населени места хората се притесняват как ще обърнат левовете си в евро, защото магазините там са малко. От КЗП уточниха, че от месец януари потребителите ще получават рестото си в евро или лева, но в никакъв случай смесено.

Също така Шереметева подчерта, че не е необходимо да се преподписват договорите с мобилните оператори или други сключени договори за различни видове услуги, защото цените и таксите автоматично ще се конвертират в новата валута.

В случай на нередност, сигнали могат да се подават на горещия телефон на Комисията за защита на потребителите - 0700 111 22 или на сайта на КЗП.

Експертът Мария Василева, служител в офис Перник към Териториална дирекция (ТД) на НАП в София, обясни, че всички лица, които подават данъчни декларации и осигурителни декларации в НАП, трябва да знаят, че касаещите периоди до 31 декември 2025 г. ще се попълват и подават в лева. Това касае справката декларация по ДДС, която ще се подава до 14 януари 2026 г., касае и декларация Образец 1 (осигурителна декларация за декември) и годишните данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, респективно за юридическите лица, каза още тя.

Василева допълни, че в НАП всички плащания се извършват единствено безкасово, съответно няма да важи принципа за двойно обращение, тъй като безкешовото разплащане ще става по новата валута от януари 2026 г.