Винарска изба "Седем поколения" в Русенско спечели четири златни, сребърен и четири бронзови медала от международен конкурс във Виена

Четири златни, сребърен и четири бронзови медала от международен конкурс във Виена е спечелила винарска изба "Седем поколения" в Русенско.

Тайната съставка за хубавото вино е пълната отдаденост. Човек трябва да живее с това, което прави, да дава всичко от себе си, да гори в работата си. Това каза в интервю за БТА главният технолог във винарска изба "Седем поколения" Бойка Стоева.

Винарната се намира на трийсетина километра от Русе, край село Мечка. Бутиковата изба е създадена през 2010 година от покойния вече Любен Рабчев, който се завръща от Америка, където е живял и работил 40 години. Той е находчив българин, пето поколение от фамилията Рабчеви, произвеждаща вино. Избата предлага условия за винен туризъм - хотелски комплекс с гледка към река Дунав, ресторанти и спа център, а също винени дегустации и разходки из лозята и до брега на реката.

"Хубавото вино трябва да е с хубав баланс. Каквото усещаме с носа, в аромата, това трябва след това да усещаме и във вкуса, и в послевкуса. Трябва да има баланс отначало докрай", каза Стоева, която е завършила Университета по хранителни технологии в Пловдив със специалност "Вино и високоалкохолни напитки" и се занимава с производство на вино от 1991 година.

"Във винарска изба "Седем поколения" съм от 2012 г., още от първата кампания. В началото бях консултант. А от 2021 г. съм главен технолог", обясни Стоева.

По думите й новата реколта от грозде засега е много добра. "Гроздето е узряло с много високи захари, с добри киселини, с добри показатели и очакванията са за много добри вина", каза главният технолог.

Избата разполага с около 200 декара лозя. "Гроздето, което произвеждаме, е напълно достатъчно за нашите нужди. Отглеждаме сортовете Мускат отонел, Каберне совиньон, Ккаберне фран, Мерло и Пино ноар. Произвеждаме един вид бяло вино, три вида розе, както и червени премиум вина", обясни Стоева.

Тя каза още, че тъй като не им достига бялото вино, преди две години са били засадени още около 15 декара Мускат отонел.

Избата почти всяка година участва и в конкурси и то основно международни - във Виена (Австрия), Брюксел (Белгия), Лондон (Великобритания), както и в Германия. "В края на миналия месец излязоха резултатите от участието ни в международния конкурс за вино във Виена през тази година. От девет изпратени вина имаме четири златни медала, сребърен и четири бронзови. Златните медали са за "Каберне совиньон 2020", "Кюве 2020", "Кюве 2019" и "Каберне фран 2020". Сребърният е за "Розе Класик", а бронзовите са за "Мускат отонел", "Розе Лайт", "Розе Блъш" и "Мерло 2020", каза Стоева.

Тя обясни, че избата организира винени турове - основно с групи от по шест до осем души. "Отделно, когато при нас има фирмени тиймбилдинги, организираме тур "По пътя на гроздето и виното", за да запознаем присъстващите с процесите при производството на вино", обясни Стоева.

Тя заяви, че избата е малък винопроизводител. "На годишна база произвеждаме общо под 100 000 литра вино - бяло, червено и розе. Последните две лета бяха доста сухи, а добивите на грозде - ниски. По тази причина произведохме много по-малко количество", каза още Стоева.

Главният технолог коментира и признак на какво е главоболието след употребата на вино. "Главоболието може да е признак на лошо вино или на голямо количество вино. Всеки сам си определя разумното количество", усмихва се Бойка Стоева.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).